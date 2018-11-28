Dartsta Süper Lig heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi önceki gün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı

Yedi takımın mücadele verdiği ligin ilk haftasını Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği ve LEGEND galip kapattı.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nün bay geçtiği haftada en farklı galibiyeti Vadili Darts Derneği’ni 14-2 mağlup eden Minareliköy elde etti.

LEGEND-Cihangir: 9-7

Beyarmudu Belediyesi-Güzelyurt Darts B.: 3-13

Minareliköy-Vadili Darts Derneği: 14-2

Gönyeli Av.At.K.(bay)