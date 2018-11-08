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Darts Birinci Ligi başladı

Darts Birinci Ligi başladı

08 Kasım 2018 Perşembe 08:37
Darts Birinci Ligi başladı

11 takımın mücadele verdiği ligin ilk hafta karşılaşmalarında Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Göçmenköy ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Darts Sezonu Efes Pilsen Darts Birinci Ligi ile başladı.

11 takımın mücadele verdiği ligin ilk hafta karşılaşmalarında Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Göçmenköy ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti. Marmara ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

Lefkoşa Spor Birliği (LSB) sezona fırtına gibi başladı. LSB, Mağusa Kültür Derneği’ni, deplasmanda 16-0 mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Mağusa Kültür Derneği-Lefkoşa Darts Birliği: 0-16

Lefkoşa Spor Birliği-Gazimağusa Darts Birliği: 13-3

Düzova Gençlik-Göçmenköy: 7-9

Marmara-Düzkaya: 8-8

Diamond Child -Mesarya Darts Birliği: 9-7

Taşkınköy (Bay)

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