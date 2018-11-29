banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

Darts 1.Ligi’ne Düzkaya lider

Darts 1.Ligi’ne Düzkaya lider

29 Kasım 2018 Perşembe 09:31
Darts 1.Ligi’ne Düzkaya lider

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Darts Derneği, Düzova, Düzkaya, Taşkınköy ve Gazimağusa Darts Derneği dördüncü haftayı galip kapattı.

Lider Lefkoşa Spor Birliği’nin bay geçtiği haftada Düzkaya, Mesarya Darts Birliği’ni 16-0 yenerek 10 puanla zirveye yerleşti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 4’üncü maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Marmara: 9-7

Mağusa Kültür Derneği-Düzova: 4-12

Düzkaya-Mesarya Darts Birliği: 16-0

Göçmenköy-Taşkınköy: 5-11

Gazimağusa Darts Birliği-Diamond Child: 10-6

Lefkoşa Spor Birliği (Bay)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan ilk kez A takımda
Hasan ilk kez A takımda
Halı sahada yarı final gecesi
Halı sahada yarı final gecesi
Süper Lig’in 10. Haftasında 21 gol
Süper Lig’in 10. Haftasında 21 gol
İyi bir takım olduk
İyi bir takım olduk
Klasik motosiklet sergisi yapılıyor
Klasik motosiklet sergisi yapılıyor
Yusuf Hüdan Offroad yarışı hafta sonu yapılacak
Yusuf Hüdan Offroad yarışı hafta sonu yapılacak
Klasiklerde ‘ Hızlı ‘ final
Klasiklerde ‘ Hızlı ‘ final
Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti
Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti
Yeni lider LAÜ
Yeni lider LAÜ
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim