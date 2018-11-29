Darts 1.Ligi’ne Düzkaya lider

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Darts Derneği, Düzova, Düzkaya, Taşkınköy ve Gazimağusa Darts Derneği dördüncü haftayı galip kapattı.

Lider Lefkoşa Spor Birliği’nin bay geçtiği haftada Düzkaya, Mesarya Darts Birliği’ni 16-0 yenerek 10 puanla zirveye yerleşti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 4’üncü maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Marmara: 9-7

Mağusa Kültür Derneği-Düzova: 4-12

Düzkaya-Mesarya Darts Birliği: 16-0

Göçmenköy-Taşkınköy: 5-11

Gazimağusa Darts Birliği-Diamond Child: 10-6

Lefkoşa Spor Birliği (Bay)