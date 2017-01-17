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17 Ocak 2017 Salı 10:07

Darsta İkinci Devre Başladı

Darsta İkinci Devre Başladı
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Darsta İkinci Devre Başladı

I Dokuz takımın mücadele verdiği ligde ilk devreyi averajla lider kapatan Deniz Plaza, ikinci devreye Dağyolu’nu 15-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek başladı. Liderin en yakın takipçisi konumundaki DİGEM, LEGEND 9-7 mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligde ilk devreyi averajla lider kapatan Deniz Plaza, ikinci devreye Dağyolu’nu 15-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek başladı.

Liderin en yakın takipçisi konumundaki Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), konuk ettiği Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği’ni (LEGEND) 9-7 mağlup etti. Haftanın tek beraberlikle sonuçlanan mücadelesi Vadili Darts Denmeği ile Güzelyurt Darts Birliği arasındaki maç oldu. Karşılaşma 8-8 berabere sonuçlandı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Deniz Plaza-Dağyolu:15-1

Vadili Darts D.-GDB:8-8

DİGEM –LEGEND:9-7

Minareliköy-Gönyeli Av.At.:11-5

Taşkınköy (bay)

 

Transfer dönemi tamamlandı

Darsta transfer dönemi sona erdi. Altı sporcunun kulüp değiştirdiği transfer döneminde en çok oyuncuyu LEGEND transfer etti. LEGEND, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden üç oyuncuyu renklerine bağladı.

Transfer olan sporcular şöyle:





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