Dairelerde heyecan devam ediyor

Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şimdiye kadar oynanan maçlar sonunda gruplarda Merkezi Cezaevi ve Maliye Bakanlığı lider oldu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. Hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.

İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halısahasında heyecanlı bir şekilde sürüyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Merkezi Ceza Evi, B grubunda ise Maliye Bakanlığı liderlik koltuğuna yerleştiler. Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:

SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)

Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5

Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2

Sayıştay-Dış İşleri: 10-3

Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3

Meclis-Din İşleri: 8-7

MAÇLARIN PROGRAMI

Bugün

19.00 İKEV-Gümrük Dairesi

20.00 Elektirik-Devlet Hastanesi

21.00 Telefon-Merkezi Cezaevi

Yarın

19.00 Polis-Maliye

20.00 Din İşleri-Sayıştay

21.00 İhtiyat Sandığı-Meclis