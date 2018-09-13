Dairelerde heyecan devam ediyor

Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şimdiye kadar oynanan maçlar sonunda gruplarda Merkezi Cezaevi ve Maliye Bakanlığı lider oldu
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. Hafta maçları tamamlandı. A ve B grubunda toplam 14 takım mücadeleye devam ediyor.
İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halısahasında heyecanlı bir şekilde sürüyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Merkezi Ceza Evi, B grubunda ise Maliye Bakanlığı liderlik koltuğuna yerleştiler. Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:
SON OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
Devlet Hastanesi-Tarım Bakanlığı: (0-3 hükmen)
Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi: 3-5
Cezaevi-Elektrik Kurumu: 8-2
Sayıştay-Dış İşleri: 10-3
Maliye-İhtiyat Sandığı: 9-3
Meclis-Din İşleri: 8-7
MAÇLARIN PROGRAMI
Bugün
19.00 İKEV-Gümrük Dairesi
20.00 Elektirik-Devlet Hastanesi
21.00 Telefon-Merkezi Cezaevi
Yarın
19.00 Polis-Maliye
20.00 Din İşleri-Sayıştay
21.00 İhtiyat Sandığı-Meclis