Daireler yarı final için sahada

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları bu akşam oynanıyor

Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında bugün çeyrek final maçları oynanacak. Hasan Ramadan Cemil anısına oynanan turnuvada toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele etti ve gruplarda ilk 4 sırada yer alanlar adını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Tarım Bakanlığı, Telefon Dairesi ve Gümrük Dairesi, B Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Sayıştay Başkanlığı çeyrek finale yükselen takımlar oldu ve bugün yarı finale kalabilmek için karşı karşıya gelecekler.

İlk maç bu akşam saat 19.00’da

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final ilk maçı bu akşam (25 Eylül Salı) saat 19.00’da başlayacak. A1-B4, B1-A4, A2-B3 ve B2-A3 eşleşmeleri şeklinde karşılaşacak takımların galipleri adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final programı:

Bugün

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı

Saat 20.00: Polis G.M.-Gümrük Dairesi

Saat 21.00: Tarım Bakanlığı-İhtiyat Sandığı

Saat 22.00: Maliye Bakanlığı-Telefon Dairesi