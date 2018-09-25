banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99547
ALTIN
235.939
DOLAR
6.1135
STERLİN
8.0109
EURO
7.1856
Özersay’dan New York’ta Yoğun Mesai
ÖZERSAY’DAN NEW YORK’TA YOĞUN MESAİ
Sise dikkat
SİSE DİKKAT
Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
Son Dakika
GİRNE'DEKİ SOYGUNLA İLGİLİ 3 KİŞİ...
Girne'de soygun
Son Dakika
GİRNE'DE SOYGUN
banner282

Daireler yarı final için sahada

Daireler yarı final için sahada

25 Eylül 2018 Salı 08:50
Daireler yarı final için sahada

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları bu akşam oynanıyor

Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında bugün çeyrek final maçları oynanacak. Hasan Ramadan Cemil anısına oynanan turnuvada toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele etti ve gruplarda ilk 4 sırada yer alanlar adını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Tarım Bakanlığı, Telefon Dairesi ve Gümrük Dairesi, B Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Sayıştay Başkanlığı çeyrek finale yükselen takımlar oldu ve bugün yarı finale kalabilmek için karşı karşıya gelecekler.

İlk maç bu akşam saat 19.00’da

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final ilk maçı bu akşam (25 Eylül Salı) saat 19.00’da başlayacak. A1-B4, B1-A4, A2-B3 ve B2-A3 eşleşmeleri şeklinde karşılaşacak takımların galipleri adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final programı:

Bugün

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı

Saat 20.00: Polis G.M.-Gümrük Dairesi

Saat 21.00: Tarım Bakanlığı-İhtiyat Sandığı

Saat 22.00: Maliye Bakanlığı-Telefon Dairesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olguner ve Özboranlar Antalya’da
Olguner ve Özboranlar Antalya’da
Londrada sezon açıldı
Londrada sezon açıldı
Kickboksta başarılı olanlar açıklandı
Kickboksta başarılı olanlar açıklandı
Ayten Benli Rekorları alt üst etti
Ayten Benli Rekorları alt üst etti
Lefkoşa Open’da finale doğru
Lefkoşa Open’da finale doğru
Enduro tırmanma yarışı yapıldı
Enduro tırmanma yarışı yapıldı
Bankalarda çeyrek final zamanı
Bankalarda çeyrek final zamanı
Amca anısına oynadılar
Amca anısına oynadılar
Futbolda 1. haftanın programı
Futbolda 1. haftanın programı
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim