banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96275
ALTIN
190.088
DOLAR
4.7160
STERLİN
6.2472
EURO
5.5343
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Sahte paraya hapis cezası
SAHTE PARAYA HAPİS CEZASI
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak
SERİ TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Hermane Hepatit-B hastası
Kapat

Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Seri A ekibi Juventus'la resmen anlaşmaya vardı.

Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Seri A ekibi Juventus'la resmen anlaşmaya vardı.

10 Temmuz 2018 Salı 19:20
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğunu açıkladı

Yüzyılın transferi gerçek oluyor. Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oluyor. Marca'nın haberine göre Juventus, transferi 105 milyon Euro bonservis bedeli ile bitirdi. Real Madrid resmi açıklamayı yaptı ve Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Portekizli futbolcu 30 milyon Euro net yıllık ücret alacak.

Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol kaydeden yıldız futbolcu, Real Madrid tarihinde kaldırmadık kupa bırakmadı. 

33 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyordu. Cristiano Ronaldo'nun 4 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi. 

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla baskı altında olan dünya yıldızı futbolcunun, yıllık ücret konusunda Real Madrid ile anlaşamadığı iddia ediliyordu. 

Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ronaldo'nun kulübün efsaneleri arasına girdiğini ve gelecek futbolcular için bir idol olduğu vurgulandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkkan formasını giydi
Türkkan formasını giydi
UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza
UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza
Conifa dönüşü basın toplantısı
Conifa dönüşü basın toplantısı
Talisca’nın yeni takımı belli oldu
Talisca’nın yeni takımı belli oldu
Üçüncülük maçı KKTC’li hakemlerin
Üçüncülük maçı KKTC’li hakemlerin
Final yolunda milli takım
Final yolunda milli takım
Tek hedef şampiyonluk
Tek hedef şampiyonluk
KKTC Milli Takımının finaldeki rakibi Karpatalya oldu
KKTC Milli Takımının finaldeki rakibi Karpatalya oldu
Finaldeyiz
Finaldeyiz
Yarı finale farkla gittik
Yarı finale farkla gittik

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim