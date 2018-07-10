Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğunu açıkladı

Yüzyılın transferi gerçek oluyor. Dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oluyor. Marca'nın haberine göre Juventus, transferi 105 milyon Euro bonservis bedeli ile bitirdi. Real Madrid resmi açıklamayı yaptı ve Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Portekizli futbolcu 30 milyon Euro net yıllık ücret alacak.

Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol kaydeden yıldız futbolcu, Real Madrid tarihinde kaldırmadık kupa bırakmadı.

33 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyordu. Cristiano Ronaldo'nun 4 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla baskı altında olan dünya yıldızı futbolcunun, yıllık ücret konusunda Real Madrid ile anlaşamadığı iddia ediliyordu.

Real Madrid resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ronaldo'nun kulübün efsaneleri arasına girdiğini ve gelecek futbolcular için bir idol olduğu vurgulandı.