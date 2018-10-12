KKTC Binicilik Federasyonu 3. Asya Atlı Spor Country Kupası 21 Ekim'de gerçekleşiyor.

Her yıl festival tadında organize edilen 3. Asya Atlı Spor Country Kupası bu yıl KKTC Binicilik Federasyonu çatısı altında, Dumlupınar Türk Spor Kulübü ve Yeni Boğaziçi Belediyesi ile Geçitkale Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Binicilik sporu meraklılarına keyif ve eğlence dolu bir gün sunacak 3. Asya Atlı Spor Country Kupası'nda; 70 cm Acemi, 90cm, 110 cm ve 120cm kategorileri ile Kudret Yarışı koşulacak; “En Şık Binici” ve “En Bakımlı At” da dahil çeşitli sürpriz ödüller verilecek. Çeşitli yiyecek- içecek ve satış stantları kurulacak.