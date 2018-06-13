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Conifa dönüşü basın toplantısı

Conifa dönüşü basın toplantısı

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:34
Conifa dönüşü basın toplantısı

Conifa dönüşü basın toplantısı

Orcun Kamalı " Conifa'da KKTC'yi kanıtladık"

Necmi Belge

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli takımının, bu kez Londra' da düzenlenen Conifa Dünya Kupasında ikinci olması ile ilgili olarak, bir basın toplantısı düzenlendi.

Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Konferans salonunda düzenlenen basın toplantısına Futbol Federasyonu başkan vekili Orçun Kamalı, Milli takım antrenörü Mustafa Borataş, Milli takım kaptanları Serhan Önet ve kaleci Hasan Piro katıldı.

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İlk sözü alan Futbol Federasyonu başkan vekili Orçun Kamalı Conifa sürecini anlattı ve KKTC'de de futbol oynandığını kanıtladıklarını söyledi.

Kamalı, Conifa kupasını ciddiye almayan kesimlere de bu turnuvanın çok ciddi bir turnuva olduğunu ve Avrupa spor kesimi ile medyasından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. Kamali'dan sonra söz alan Milli takımlar baş antrenörü Mustafa Borataş Conifa kupasında çok ciddi rakipler ile karşılaştıklarını, ne yazık ki hiç yenilmeden penaltı atışları sonucunda ikinci olduklarını ifade etti. Borataş buna rağmen üç futbolcuları Serhan Önet, Billy Mehmet ve Emre' nin turnuvanın karmasına seçildiklerini sözlerine ekledi.

Futbolcular Serhan Önet ile Hasan Piro, Futbolcular olarak çok başarılı bir turnuva geçirdiklerini ifade ederken böyle bir deneyimi geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirttiler. Önet ve Piro turnuvayı alaya alan kesimleri şiddetle kınadıklarını sözlerine eklediler.

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