Çocuklardan 5 dünya şampiyonluğu

Çocuk Fitnescilerimiz İtalya’da gerçekleştirilen WADF Dünya şampiyonasında 5 şampiyonluk kazanarak büyük başarıya imza attı.

İtalya’nın Milano şehrinde 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan Uluslararası World Artistik Dans Federations Fit-Kids Şampiyonasında Nev Fitness ekibinden 6 sporcu fit kid solo&fitnes dans ve fitness akrobasi olmak üzere toplam 8 katagoride KKTC adına yarıştı.

Fit-kids solo katagorisinde

8 yaş grubunda - Şengül Karataç - dünya şampiyonu

8 yaş grubunda - Su Bolcan - dünya ikincisi

11 yaş - Neray Güneş - dünya şampiyonu

11 yaş - Emre Çulluoğlu - dünya şampiyonu

Fitness dans kategori

8 yas Masal Kalkanlı dünya dördüncüsü

11 yas Safiye Naz Ulusoy dünya ikincisi

FIT-KIDS 5-8 fitness katagori (Şengül-Su-Masal ) TRNC Nev Team - Şampiyon

FIT KIDS 9 -11 katagori Nev Fitness Trio Team – (Emre-Neray-Naz) dünya şampiyonu