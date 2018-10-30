Çocuklardan 5 dünya şampiyonluğu

Çocuk Fitnescilerimiz İtalya’da gerçekleştirilen WADF Dünya şampiyonasında 5 şampiyonluk kazanarak büyük başarıya imza attı.
İtalya’nın Milano şehrinde 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan Uluslararası World Artistik Dans Federations Fit-Kids Şampiyonasında Nev Fitness ekibinden 6 sporcu fit kid solo&fitnes dans ve fitness akrobasi olmak üzere toplam 8 katagoride KKTC adına yarıştı.
Fit-kids solo katagorisinde
8 yaş grubunda - Şengül Karataç - dünya şampiyonu
8 yaş grubunda - Su Bolcan - dünya ikincisi
11 yaş - Neray Güneş - dünya şampiyonu
11 yaş - Emre Çulluoğlu - dünya şampiyonu
Fitness dans kategori
8 yas Masal Kalkanlı dünya dördüncüsü
11 yas Safiye Naz Ulusoy dünya ikincisi
FIT-KIDS 5-8 fitness katagori (Şengül-Su-Masal ) TRNC Nev Team - Şampiyon
FIT KIDS 9 -11 katagori Nev Fitness Trio Team – (Emre-Neray-Naz) dünya şampiyonu