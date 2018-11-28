banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94311
ALTIN
204.741
DOLAR
5.2455
STERLİN
6.7075
EURO
5.9193
Özgürgün kız babası oldu
Özgürgün kız babası oldu
855 gr Hintkenevirine 5 yıl hapis...
855 gr Hintkenevirine 5 yıl...
600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu madde tasarrufuna 5.5 yıl hapis 
600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu...
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti

Polonya’da düzenlenen WFF Dünya Şampiyonasından Çocuk Fitness Milli Takımımız şampiyonluklarla döndü.

Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti

Polonya’da düzenlenen WFF Dünya Şampiyonasından Çocuk Fitness Milli Takımımız şampiyonluklarla döndü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti

24-26 Kasım tarihlerinde Polonya’nın Gradnsk kentinde düzenlenen Uluslararası World Fitness Federations Fit-Kids & Fitness Aerobic şampiyonasında sporcularımız 8 şampiyonluk, 4 birincilik 1 de dördüncülük elde ettiler.

Şampiyonada sporcularımızın elde ettiği dereceler şöyle;

Sevim Yağmur Koç (Dünya Şampiyonluğu)

Nehir Özerkan (Dünya Şampiyonluğu)

Polen Ateş (Dünya Şampiyonluğu )

Arfi Tuğcan Kondoz (Dünya Şampiyonluğu)

Ülfet Tomak (Dünya Şampiyonluğu)

Bilin Akgürgen (Dünya Şampiyonluğu)

Nehir Özerkan (Dünya Şampiyonluğu)

NEV Fitness Team (Dünya Şampiyonluğu)

Ayşe Turgay (Dünya Şampiyonluğu)

Coşkun Tast Ateş (Dünya İkinciliği)

Sudem Serinkan (Dünya İkinciliği)

Su Öz (Dünya İkinciliği)

Duru Arslan (Dünya İkinciliği)

Helin Zaim (Dünya Dördüncülüğü)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni lider LAÜ
Yeni lider LAÜ
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı
İlkokullarda ilk 3 hafta tamamlandı
İlkokullarda ilk 3 hafta tamamlandı
Batmazoğlu masterleri Fenerbahçe masterlerini 6-3 yendi
Batmazoğlu masterleri Fenerbahçe masterlerini 6-3 yendi
Futsala hakem takviyesi
Futsala hakem takviyesi
Terfi edenler açıklandı
Terfi edenler açıklandı
Sampiyonluğa tırmanacaklar
Sampiyonluğa tırmanacaklar
Motokros’ta ikinci yarış yapıldı
Motokros’ta ikinci yarış yapıldı
Derinya’dan geçtiler dostluk içinde sürdüler
Derinya’dan geçtiler dostluk içinde sürdüler
Dartsta Süper Lig heyecanı başladı
Dartsta Süper Lig heyecanı başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim