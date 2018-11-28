Çocuk fitnescilerimiz Polonya’da 8 dünya şampiyonluğu elde Etti

24-26 Kasım tarihlerinde Polonya’nın Gradnsk kentinde düzenlenen Uluslararası World Fitness Federations Fit-Kids & Fitness Aerobic şampiyonasında sporcularımız 8 şampiyonluk, 4 birincilik 1 de dördüncülük elde ettiler.
Şampiyonada sporcularımızın elde ettiği dereceler şöyle;
Sevim Yağmur Koç (Dünya Şampiyonluğu)
Nehir Özerkan (Dünya Şampiyonluğu)
Polen Ateş (Dünya Şampiyonluğu )
Arfi Tuğcan Kondoz (Dünya Şampiyonluğu)
Ülfet Tomak (Dünya Şampiyonluğu)
Bilin Akgürgen (Dünya Şampiyonluğu)
Nehir Özerkan (Dünya Şampiyonluğu)
NEV Fitness Team (Dünya Şampiyonluğu)
Ayşe Turgay (Dünya Şampiyonluğu)
Coşkun Tast Ateş (Dünya İkinciliği)
Sudem Serinkan (Dünya İkinciliği)
Su Öz (Dünya İkinciliği)
Duru Arslan (Dünya İkinciliği)
Helin Zaim (Dünya Dördüncülüğü)