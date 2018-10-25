Çocuk fitnesciler Milano yolcusu

Çocuk fitnesciler KKTC Nev Fitness Team İtalya WADF dünya şampiyonasına katılıyor.

İtalya’nın Milano şehrinde 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası World Artistik Dans Federations Fit-Kids Şampiyonasına Nev Fitness ekibinden 6 sporcu fit kid solo&fitnes dans ve fitness acrobası olmak üzere toplam 8 katagoride KKTC adına yarışacak. Federasyon başkanı Uluslararası hakem Ali Dahlameroğlu ve Antrenör ve Uluslararası hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen başkanlığında İtalya’ya gidecek ekipte

8 yaş - Şengül Karatac (Türkiye Şampiyonu)

8 yaş - Su Bolcan (Avrupa Şampiyonu)

8 yaş - Ayse Masal Kalkanlı (KKTC Şampiyonu)

11 yaş - Safiye Naz Ulusoy (Avrupa Şampiyonu)

11 yaş - Emre Culluoğlu (Dünya Şampiyonu)

11 yaş - Neray Güneş (Balkan Sampiyonu)