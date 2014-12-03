Cimbom'dan Thierry Henry Bombası!

Süper Lig'de ara transfer dönemi gelmeden bomba isimler ortaya atılmaya devam ediyor...

Son olarak Arsenal'in efsane golcüsü Thierry Henry'yi Galatasaray'a yazdılar...



4 yıldır top koşturduğu New York Red Bulls’tan ayrılan Fransız yıldızın sarı-kırmızılı ekibe imza atabileceği öne sürüldü. Tıpkı 2 sezon önce Didier Drogba örneğinde olduğu gibi 37 yaşındaki ünlü forvetin devre arasında Aslan’a gelebileceği belirtildi.



Henry’nin menajerlerinin Cimbom’un kapısını çalarak, ocak ayında yıldız futbolcuyla ilgilenip, ilgilenmeyecekleri yönünde görüş aldıkları öğrenildi.



Sarı-kırmızılılar, kulübün dünya çapında ün yapmış bir isimle transfer piyasasında yeniden gündeme gelmesi ve bonservisi olmamasından dolayı Thierry Henry’e sıcak bakıyor. Ancak bir süredir Avrupa futbolundan uzak kalması ve yaşının çok ilerlemiş olması Fransız oyuncunun dezavantajları olarak görülüyor.