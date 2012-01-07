Cimbom'dan Fener'e misilleme!

Şike operasyonuyla birlikte aralarına kara kedi giren Fenerbahçe ile Galatasaray, şimdi de transferde kapışmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Felipe Melo için Juventus ile görüşünce, sarı-kırmızılı yönetim hemen misilleme kararı aldı. Cimbom, hem Fenerbahçe'nin ara transfer için uzun süredir peşinde olduğu Krasic için hem de Melo için Juventus kulübüne teklif sundu.İtalya'nın Tuttosport gazetesinin iddiasına göre, Galatasaraylı yöneticiler gelecek hafta Torino'da Juventus ile masaya oturacak.

Gazete, Galatasaraylı yetkililerin, Juventus ile masaya oturmadan önce golcü Krasic için de zemin yoklaması yaptığını iddia etti. Sarı-kırmızılı ekibin iki oyuncu için toplam 20 milyon euro'luk teklif hazırladığı ileri sürüldü. Geniş bir şekilde verilen haberde Melo için 13, Krasic için de 15 milyon euro isteyen Juventus'un, aradaki 8 milyon euro'luk eksiği ciddi bir indirimle kapatabileceği kaydedildi. Ancak Juventus'un yine de F.Bahçe'nin son teklifini almadan Melo ve Krasic'le ilgili karar vermeyeceği sızan bilgiler arasında