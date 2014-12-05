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Cimbom Transferi Resmen Duyurdu!

Galatasaray Liv Hospital, ABD'li pivot Patric Young ile anlaşmaya vardı.

Cimbom Transferi Resmen Duyurdu!

Galatasaray Liv Hospital, ABD'li pivot Patric Young ile anlaşmaya vardı.

05 Aralık 2014 Cuma 11:32
Cimbom Transferi Resmen Duyurdu!
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 Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden Young'un transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "22 yaşındaki oyuncunun Turkish Airlines Euroleague için evrakları tamamlanmıştır. Bugün sağlık kontrolünden geçen 2,06 metre boyundaki yeni transferimiz Young Galatasaray'da 4 numaralı formayı giyecek" denildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray Liv Hospital’in yeni transferi ABD’li pivot Patric Young, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; dün anlaşmanın sağlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nden İstanbul’a gelen Patric Young’un sağlık taramasından geçtiği ve Turkish Airlines Euroleague evraklarının da tamamlandığı belirtildi. Teknik heyetin onay vermesi durumunda Patric Young 5 Aralık Cuma günü oynanacak Laboral Kutxa karşılaşmasında forma giyecek.

Kolej kariyerinde Florida Gators forması giyen 22 yaşındaki Amerikalı pivot NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği performansla New Orleans Pelicans’ın sezon başında kadrosunda da yer almıştı. Patric Young NCAA kariyerini 8,7 sayı - 5,7 ribaund - 1,1 blok istatistikleriyle tamamladı.

Son Güncelleme: 05.12.2014 11:35
Anahtar Kelimeler:
Cimbom Transferi Resmen DuyurduPatric YoungKıbrıs Manşet
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