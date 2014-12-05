Cimbom Transferi Resmen Duyurdu!

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden Young'un transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "22 yaşındaki oyuncunun Turkish Airlines Euroleague için evrakları tamamlanmıştır. Bugün sağlık kontrolünden geçen 2,06 metre boyundaki yeni transferimiz Young Galatasaray'da 4 numaralı formayı giyecek" denildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Galatasaray Liv Hospital’in yeni transferi ABD’li pivot Patric Young, sağlık kontrolünden geçti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; dün anlaşmanın sağlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nden İstanbul’a gelen Patric Young’un sağlık taramasından geçtiği ve Turkish Airlines Euroleague evraklarının da tamamlandığı belirtildi. Teknik heyetin onay vermesi durumunda Patric Young 5 Aralık Cuma günü oynanacak Laboral Kutxa karşılaşmasında forma giyecek.



Kolej kariyerinde Florida Gators forması giyen 22 yaşındaki Amerikalı pivot NBA Yaz Ligi’nde gösterdiği performansla New Orleans Pelicans’ın sezon başında kadrosunda da yer almıştı. Patric Young NCAA kariyerini 8,7 sayı - 5,7 ribaund - 1,1 blok istatistikleriyle tamamladı.