CİHAT USTAN KKTC HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

Yarışmanın ödüllerini Grand Master Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin , Ali Uslu başkanlığında, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.1.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Batül Peyravi 3.Betül Ceylan2.Kategori: 1.Gülistan Hamrayeva 2.Sude Umaç 3.Tuba Şener3.Kategori: 1.Sıla Özdemir 2.Ayniye Cevdet 3.Esma Özbiçer4.Kategori: 1.Dilfuza Babayeva 2.Mehtap Cevdet 3.Dilek Colayır5.Kategori: 1.İrina Acar 2.Ceylan Atılkan 3.Gülizar Koç6.Kategori: 1.Canan Cansever 2.Ayşe Dişçeken 3.Tanem Eker1.Kategori: 1.Süleyman Bozkurt 2.Emir Eren 3.Taner Kara2.Kategori: 1.Hüray Beyazsaçlı 2.Ömer Özdemir 3.Mahmut Colayır3.Kategori: 1.Aras Albayrak 2.Alex Tüysüz 3.Zeynel Yıldırım4.Kategori: 1.Güven Çavdar 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Emre Cevdet5.Kategori: 1.Alp Emre Acar 2.Hüseyin Atılkan 3. Güneşhan Turgut6.Kategori: 1.Amin Osman 2.Berat Yaşar 3.Mehmet Ünal7.Kategori: 1.Mustafa Ünal 2.Mert Kaya 3.Bahadır Bozbay8.Kategori: 1.Önder Efe Cüce 2.Taha Erk 3.Efe Erkul9.Kategori: 1.Timur Gürkan 2.Can Rüzgar Kalyoncu 3.Kaan Erginel

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