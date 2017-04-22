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22 Nisan 2017 Cumartesi 08:07

CİHAT USTAN KKTC HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

CİHAT USTAN KKTC HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI
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CİHAT USTAN KKTC HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

CİHAT USKAN , TAEKWONDO GTF/WTF/ITF KARATE BUDO (Kurash-Wushu-Muaythai) HYONG PUMSE KATA MÜSABAKALARI GİRNE'DE AVRASYA TAEKWONDO MERKEZİNDE 17 NİSAN 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILDI

Yarışmanın ödüllerini Grand Master Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin , Ali Uslu başkanlığında, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Batül Peyravi 3.Betül Ceylan

2.Kategori: 1.Gülistan Hamrayeva 2.Sude Umaç 3.Tuba Şener

3.Kategori: 1.Sıla Özdemir 2.Ayniye Cevdet 3.Esma Özbiçer

4.Kategori: 1.Dilfuza Babayeva 2.Mehtap Cevdet 3.Dilek Colayır

5.Kategori: 1.İrina Acar 2.Ceylan Atılkan 3.Gülizar Koç

6.Kategori: 1.Canan Cansever 2.Ayşe Dişçeken 3.Tanem Eker

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Süleyman Bozkurt 2.Emir Eren 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Hüray Beyazsaçlı 2.Ömer Özdemir 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Aras Albayrak 2.Alex Tüysüz 3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori: 1.Güven Çavdar 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Emre Cevdet

5.Kategori: 1.Alp Emre Acar 2.Hüseyin Atılkan 3. Güneşhan Turgut

6.Kategori: 1.Amin Osman 2.Berat Yaşar 3.Mehmet Ünal

7.Kategori: 1.Mustafa Ünal 2.Mert Kaya 3.Bahadır Bozbay

8.Kategori: 1.Önder Efe Cüce 2.Taha Erk 3.Efe Erkul

9.Kategori: 1.Timur Gürkan 2.Can Rüzgar Kalyoncu 3.Kaan Erginel  


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CİHAT USTAN KKTC HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI
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