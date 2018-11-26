Cihangir uzatmada galip

K-Pet Süper Ligi’nde zirveye tırmanmak isteyen Cihangir konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 90+2’nci dakikada Uche’nin kaydettiği golle mağlup etti.

9. dakikada gelişen Cihangir atağında Uche’nin pasında topla ceza alanına giren A. Öztürk topa sert vurdu kaleci Okyanus kornere attı.

29. dakikada ilk ve en tehlikeli atağını geliştiren Girne Halk Evi Ndoye’nin sol taraftan ortasında Şenol rakibinin müdahale edemediği topu kontrol ettikten sonra yerden br vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada Cihangir aradığı golü buldu. Musa’nın sol taraftan ceza alanına girdikten sonra geriyeiyi bir top çıkardı. Topa düzgün bir vuruş yapan A. Öztürk takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1 Bu golden önce faul olduğu gerekçesi ile Girne H. Evi futbolcularının uzun süre itirazı oldu.

61. dakikada ki Girne Halk Evi atağında Lawrance’nin ortasında Ndoye topun gelişine vurdu. Ağlara gitmekte olan topa Ertan son anda kafa ile müdahale ederek topu kornere attı.

90+2’nci dakikada Cihangirin galibiyet golü geldi. Topla sol tarafta ceza alanı içinde buluşan Uche sert ve düğün bir vuruşla topu ağlarla buluşturunca Cihangir 2-1 öne geçti.

Maç da bu skorla sona erdi ve Cihangir zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu.