banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
206.683
DOLAR
5.2400
STERLİN
6.7237
EURO
5.9592
Hastaneden firar eden mahkum yakalandı
Son Dakika
GİRNE'DE YAKALANDI
Mahkum hastaneden firar etti
Son Dakika
MAHKUM HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner282

Cihangir uzatmada galip

Cihangir uzatmada galip

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:34
Cihangir uzatmada galip

K-Pet Süper Ligi’nde zirveye tırmanmak isteyen Cihangir konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 90+2’nci dakikada Uche’nin kaydettiği golle mağlup etti.

9. dakikada gelişen Cihangir atağında Uche’nin pasında topla ceza alanına giren A. Öztürk topa sert vurdu kaleci Okyanus kornere attı.

29. dakikada ilk ve en tehlikeli atağını geliştiren Girne Halk Evi Ndoye’nin sol taraftan ortasında Şenol rakibinin müdahale edemediği topu kontrol ettikten sonra yerden br vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada Cihangir aradığı golü buldu. Musa’nın sol taraftan ceza alanına girdikten sonra geriyeiyi bir top çıkardı. Topa düzgün bir vuruş yapan A. Öztürk takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1 Bu golden önce faul olduğu gerekçesi ile Girne H. Evi futbolcularının uzun süre itirazı oldu.

61. dakikada ki Girne Halk Evi atağında Lawrance’nin ortasında Ndoye topun gelişine vurdu. Ağlara gitmekte olan topa Ertan son anda kafa ile müdahale ederek topu kornere attı.

90+2’nci dakikada Cihangirin galibiyet golü geldi. Topla sol tarafta ceza alanı içinde buluşan Uche sert ve düğün bir vuruşla topu ağlarla buluşturunca Cihangir 2-1 öne geçti.

Maç da bu skorla sona erdi ve Cihangir zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
Gönyeli Girne’de galip
Gönyeli Girne’de galip
Efsane şen şakrak
Efsane şen şakrak
Miroğlu anısına yarıştılar
Miroğlu anısına yarıştılar
Kosova’dan birincilik
Kosova’dan birincilik
Hamitköy adım adım zirveye
Hamitköy adım adım zirveye
Başkentte puanlar paylaşıldı
Başkentte puanlar paylaşıldı
Klasikler ödüllerini aldı
Klasikler ödüllerini aldı
Grup maçları tamamlanıyor
Grup maçları tamamlanıyor
Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı
Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim