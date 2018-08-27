banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90965
ALTIN
238.840
DOLAR
6.1627
STERLİN
7.8794
EURO
7.1592
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu
CENGİZ'İN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
“Hükümet kararı etik ve yasal değil”
“HÜKÜMET KARARI ETİK VE YASAL...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Cihangir Kızılcahamam yolcusu

Cihangir Kızılcahamam yolcusu

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:25
Cihangir Kızılcahamam yolcusu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Kızılcahamam’a gidecek.

Ankara üzerinden Kızılcahamam’a gidecek olan Cihangir takımı 31 Ağustos’a kadar günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanacak.

Cihangir kamp süresinde Irak süper lig ekiplerinden Al Awra takımı ile bir de hazırlık maçı oynayacak.

Bugün başlayacak Cihangir kampına katılacak kafilede 18 futbolcu teknik heyet ve yöneticiler yeralırken kafileye daha sonra dört futbolcu daha katılacak. Cihangir Kızılcahamam kampını 31 Ağustos’ta tamamlayarak adaya dönecek.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal, Bolu’da hazırlanacak
Kartal, Bolu’da hazırlanacak
Yeniboğaziçi ve Gençlerbirliği berabere kaldı
Yeniboğaziçi ve Gençlerbirliği berabere kaldı
Yeşilova kampta hazırlanıyor
Yeşilova kampta hazırlanıyor
Kaymaklı sezona hazırlanıyor
Kaymaklı sezona hazırlanıyor
Esentepe kamp için Hatay’a gidecek
Esentepe kamp için Hatay’a gidecek
Ocak hazırlık maçında mağlup
Ocak hazırlık maçında mağlup
Göçmen, Mesarya’yı affetmedi
Göçmen, Mesarya’yı affetmedi
Ares’liler Dünya Şampiyonası'nda
Ares’liler Dünya Şampiyonası'nda
John Bello Fosrets antrenmanında
John Bello Fosrets antrenmanında
Daireler sahaya iniyor
Daireler sahaya iniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim