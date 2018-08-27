Cihangir Kızılcahamam yolcusu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Kızılcahamam’a gidecek.

Ankara üzerinden Kızılcahamam’a gidecek olan Cihangir takımı 31 Ağustos’a kadar günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanacak.

Cihangir kamp süresinde Irak süper lig ekiplerinden Al Awra takımı ile bir de hazırlık maçı oynayacak.

Bugün başlayacak Cihangir kampına katılacak kafilede 18 futbolcu teknik heyet ve yöneticiler yeralırken kafileye daha sonra dört futbolcu daha katılacak. Cihangir Kızılcahamam kampını 31 Ağustos’ta tamamlayarak adaya dönecek.