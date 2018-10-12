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Çifte birincilik

Çifte birincilik

12 Ekim 2018 Cuma 10:37
Çifte birincilik

Yamaç Paraşüt milli takım sporcularımız “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası”nda büyük başarı elde ettiler

Toplamda beş ayaktan oluşan, ikinci ayağının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası” nın son ayağı Eskişehir İnönü’de gerçekleştirildi. 10 takımın 63 yarışmacı ile katıldığı “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası”nda KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği Kulübü sporcuları Umut Akçıl, Cemal Direkci, Murat Mendeli, Mehmet Soykan ve Serhat Karaduman’dan oluşan yamaç paraşüt milli takımı bir başarıya daha imza koyarak ikincilik elde etti.

Nisan ayında başlayıp eylül sonu tamamlanan “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası” Genel Klasmanında beş etabın tamamında derece elde eden Umut Akçıl Ferdi sıralamada birincilik ve Cemal Direkci üçüncülükle şampiyonayı tamamlarken takım halinde ise birincilik kürsüsünde yerlerini aldılar.

Ayrıca, iki sporcumuz Umut Akçıl ve Cemal Direkci Türkiye yamaç paraşütü milli takımına seçilmiş olup önümüzdeki yıl Sırbistanda gerçekleşecek dünya şampiyonasına katılma ve ülkemizi temsil etme fırsatı yakalamış oldular.

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