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Choudhry’den Göçmenköy’e Teşekkür

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü sahasını antrenman için Gençlik Gücü’ne verdi.

Choudhry’den Göçmenköy’e Teşekkür

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü sahasını antrenman için Gençlik Gücü’ne verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
Choudhry’den Göçmenköy’e Teşekkür
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Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry’den Göçmenköy’e Teşekkür

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü sahasını antrenman için Gençlik Gücü’ne verdi. Yeşil beyazlı ekip Göçmenköy sahasındaki ilk antrenmanını dün yaptı

Uzun süredir antrenman sahası sorunu yaşayan Gençlik Gücü’ne yardım elin Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nden geldi.

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü sahasını antrenman için Gençlik Gücü’ne verdi. Bunun üzerine K-Per Süper Lig’in yeşil beyazlı ekip Gençlik Gücü, Göçmenköy sahasındaki ilk antrenmanını dün (18 Nisan 2018, Çarşamba) yaptı.

K-Pet 1’inci Lig takımlarından Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün bu jestini anlamlı olarak nitelendiren Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, kulüp başkanı Ersan Karataş nezdinde Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’ne teşekkür etti.

“Her insanın her camianın kendine göre zor günleri olabilir” diyen Choudhry, “Bugün zor günümüzde Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü bize bulundu. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün de elinden gelen herhangi bir yardım olduğu zaman Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün zor gününde yardımda bulunacağından kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

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