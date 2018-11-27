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Çetinkaya’dan hakemlere isyan

Çetinkaya’dan hakemlere isyan

27 Kasım 2018 Salı 09:17
Çetinkaya’dan hakemlere isyan

K-Pet Süper Ligi takımlarından Çetinkaya önceki gün oynanan Gençlerbirliği maçıyla ilgili dün basın bildirisi yayınlayarak hakemlere yönelik eleştiriler yaptı.

Çetinkaya Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Dün, (25.11.2018) Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile karşı karşıya geldiğimiz ve 3-0 galip ayrıldığımız zorlu mücadelenin ardından bu maç özelinde yaşanan hakem hataları doğrultusunda, daha önceki karşılaşmalarımız da göz önüne alındığında bir basın açıklaması yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü yönetimi olarak bizler, ülke futbolu içerisinde yer alan tüm hakemlerin de birer insan olduğunu ve tıpkı bizler gibi onların da yanlış kararlar verebileceğini kabul etmekle birlikte; art arda yaşanan hakem hataları ile ilgili bir açıklama yapma zorunluluğumuz bugün itibari ile maalesef ortaya çıkmıştır.

Dün oynanan karşılaşmada maçı yöneten hakem dörtlüsü, ( Serkan DURMAZ, Recep YAMUK, Özal ÇAĞLAYAN ve Osman ÖZPAŞA) verdikleri bir çok yanlış kararla maçın sonucuna direkt etki edemeseler de, önümüzdeki hafta oynanacak olan karşılaşmada, takım kaptanımız Serkan ÖNET’in gereksiz yere kart cezalısı durumunda olmasına sebebiyet vermiştir. Maçın görüntülerini izlediğimizde, ilgili karşılaşmanın yan hakemlerinden Recep YAMUK’un tutarsız kararları maç sonucuna direk etki edemese de, konudaki düşüncemiz çok açıktır. İlgili hakem bir çok ofsayt pozisyonunda yanlış karar vermesinin yanı sıra, gözü önünde gerçekleşen iki pozisyonda penaltı kararını atlamış, bunların yanı sıra bir çok yanlış taç kararı vermiş ve yine aynı yan hakem bir çok pozisyonda oyun akışının gerisinde kalarak hakkaniyetli karar vermekten uzaklaşmıştır. Maçın ilerleyen bölümlerinde ilgili hakemin aksadığını fark edip insiyatif alan ve kötü gidişatı az da olsa engellemeye çalışan dördüncü hakem Osman ÖZPAŞA’ya da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz.

Bizler, Çetinkaya Türk Spor Kulübü yönetim kurulu olarak ülke sporu içerisinde yer alan tüm hakemlerimizin de içinde bulunduğu stresli ortamın farkındayız. İlgili kararlarda herhangi bir art niyet aramamakla birlikte, bu hataların sırasında büyük emekleri ve harcanan büyük paraları heba edebileceğinin de bilincindeyiz.

Bu sezon genelinde konuşacak olursak, daha önce deplasmanda karşılaştığımız Lefke Spor Kulübü karşılaşmasındaki hakem hataları ve yanlış kararlar, yine Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile Lefkoşa’da oynamış olduğumuz karşılaşmalarda hakem dörtlüsünün yanlış kararları ve son olarak dün oynanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü karşılaşmasında aleyhimize verilen kararlar bizleri böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakmıştır.

Hakemler ile ilgili görüşümüzü, temsilcimiz aracılığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna ileteceğimizi ve ilgili konuların takipçisi olacağımızı kamuyouna bildirir, tüm hakemlerimize sezonun geriye kalanında başarılar dileriz.”

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