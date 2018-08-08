Çetinkaya transfere yöneldi

Çetinkaya takımın kadrosunu güçlendirmek için transfer taarruzuna geçerek, Baf Ülkü Yurdunun anlaşmaya vardığı Ömer Gül’ü ikna ederek kadrosuna dahil ederken, eski yabancı oyuncusu Armond Francios Badji’yi de idmana indirdi.

Çetinkaya teknik patronu Hakan Sermaye, çok yoğun bir idman temposunun yanında takımı güçlendirmek için transferde de yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Sermaye yaptığı açıklamada, Ömer Gül’ün BÜY ile anlaşmış olmasına rağmen Çetinkaya’da forma giymek istemesinden dolayı ve kendisine Çetinkaya’nın dahi iyi maddi imkanlar sunması nedeniyle Ömer Gül’ü transfer ettik dedi. Ömer Gül’ün bu gelişmelerden çok üzgün olduğunu ve BÜY camiasından özür dilediğini de sözlerine ekledi. Başarılı teknik adam Ozanköy’den transfer ettikleri Serhan’ın da dün itibarı ile idmanlara inmeye başladığını ayrıca eski yabancı oyuncuları Badji’yi de dün idmana indirdiklerini söyledi. Faye Baptiste ile de görüştüklerini ve bu futbolcuya bugün biletini keseceklerini ve gelecek hafta Faye’nin adaya geleceğini söyledi. Transfer çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Sermaye, bir diğer yabancı oyuncuları Hermann ile de temasa geçtiklerini ve bir aksilik olmazsa bu oyuncuyu da geri getireceklerini söyledi. Sözlerinin sonunda ise Hakan Sermaye kaleci Cenk’e sitem ederek, tüm konularda anlaşmaya varmamıza rağmen idmanlara gelmediğini ve bunun çok yanlış bir davranış olduğunu söyledi. Cenk’in bu tavrını devam ettirmesi durumunda kendisine her türlü cezanın verileceğini söyledi.