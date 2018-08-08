banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
205.254
DOLAR
5.2518
STERLİN
6.8004
EURO
6.1040
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
Baf’ta Soygun!
Son Dakika
Baf’ta bir bet ofisinin soyulduğu...
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

Çetinkaya transfere yöneldi

Çetinkaya transfere yöneldi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
Çetinkaya transfere yöneldi

Çetinkaya takımın kadrosunu güçlendirmek için transfer taarruzuna geçerek, Baf Ülkü Yurdunun anlaşmaya vardığı Ömer Gül’ü ikna ederek kadrosuna dahil ederken, eski yabancı oyuncusu Armond Francios Badji’yi de idmana indirdi.

Çetinkaya teknik patronu Hakan Sermaye, çok yoğun bir idman temposunun yanında takımı güçlendirmek için transferde de yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Sermaye yaptığı açıklamada, Ömer Gül’ün BÜY ile anlaşmış olmasına rağmen Çetinkaya’da forma giymek istemesinden dolayı ve kendisine Çetinkaya’nın dahi iyi maddi imkanlar sunması nedeniyle Ömer Gül’ü transfer ettik dedi. Ömer Gül’ün bu gelişmelerden çok üzgün olduğunu ve BÜY camiasından özür dilediğini de sözlerine ekledi. Başarılı teknik adam Ozanköy’den transfer ettikleri Serhan’ın da dün itibarı ile idmanlara inmeye başladığını ayrıca eski yabancı oyuncuları Badji’yi de dün idmana indirdiklerini söyledi. Faye Baptiste ile de görüştüklerini ve bu futbolcuya bugün biletini keseceklerini ve gelecek hafta Faye’nin adaya geleceğini söyledi. Transfer çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Sermaye, bir diğer yabancı oyuncuları Hermann ile de temasa geçtiklerini ve bir aksilik olmazsa bu oyuncuyu da geri getireceklerini söyledi. Sözlerinin sonunda ise Hakan Sermaye kaleci Cenk’e sitem ederek, tüm konularda anlaşmaya varmamıza rağmen idmanlara gelmediğini ve bunun çok yanlış bir davranış olduğunu söyledi. Cenk’in bu tavrını devam ettirmesi durumunda kendisine her türlü cezanın verileceğini söyledi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canın sağolsun Yiğitcan
Canın sağolsun Yiğitcan
Plaj hentbol turnuvaları başlıyor
Plaj hentbol turnuvaları başlıyor
Zehra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak
Zehra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak
Ralli heyecanı Lefke’de yaşanacak
Ralli heyecanı Lefke’de yaşanacak
Dairelerde kayıtlar 10 Ağustos’ta kapanacak
Dairelerde kayıtlar 10 Ağustos’ta kapanacak
Hamitköy’e tombala katkısı
Hamitköy’e tombala katkısı
Ronaldo’nun formalarından 3 haftada 37.2 milyon TL gelir
Ronaldo’nun formalarından 3 haftada 37.2 milyon TL gelir
FIFA 19’a Hakemsiz Oynama modu geliyor
FIFA 19’a Hakemsiz Oynama modu geliyor
Galatasaray Akhisar Süper Kupa final maçı hangi kanalda? GS Akhisar maçı saat kaçta?
Galatasaray Akhisar Süper Kupa final maçı hangi kanalda? GS Akhisar maçı saat kaçta?
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim