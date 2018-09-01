Çetinkaya Lefkoşa’da galip

Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği takımları dün Ortaköy sahasında karşı karşıya geldiler. Maç boyunca her iki takım da tün futbolculara yer verdiler.

Maçın ilk yarısında takımlar gol atamadılar ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Çetinkaya 63. dakikada Faye’nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Çetinkaya 73. dakikada bu kez Ugu ile yine penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı.

Doğan Türk Birliği 76. dakikada penaltı kazandı. A.Sönmez’in penaltı golü ile skor 2-1 oldu. Çetinkaya 90. Dakikada bu kez Mete ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.