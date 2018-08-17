Cengiz açıkladı: Akbaba'nın bonservisi...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'nın transferi konusunda Alanyaspor Kulübü ile 4 milyon avro karşılığında anlaştıklarını, futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Emre Akbaba transferi başta olmak üzere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün kuruluş yılı olan 1905'i vurgulamak amacıyla saat 19.05'te başlayan toplantıda konuşan Cengiz, transferde maddi olanakları doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Taraftarların beklentisini biliyorum. Çünkü ben de bir taraftarım. Tek farkımız onların adına belli bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz, biraz daha dikkatli olmak durumundayız. Taraftarlarımızın beklentileri açık. Ancak kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsız. Hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir. Galatasaray da Manchester United da Barcelona da şu an itibarıyla yetersizdir. Her gün kendini yenilemek zorundadır. Bu bağlamda bazı mevkilere, teknik heyetimizin istekleri ve maddi olanaklarımız doğrultusunda harcama yapmak durumundayız. Bu asla ağlamak değildir. Ben çocukluğumdan beri ağlamayı unuttum. Allah da kimseyi ağlatmasın."

Mustafa Cengiz, yönetim olarak çok şeffaf davrandıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece gerçekleri sergileriz. Taraftarlarımıza, camiaya ve rakiplerimize asla yalan söylemeyiz. Arkadan dolanıp iş çevirmeyiz. Asla Bizans yapmayız. Galatasaray'ın karakteri bunu gerektirir. Bunu diyerek de rakiplerimize asla laf atma niyetinde değilim. Biz Galatasaray camiası olarak net şekilde ifade ettik: Rakibe saygı, kendimize saygı. Kendimize saygımız yoksa rakibimize de saygımız yoktur. Herkes bildiği gibi davranır. Biz kendi doğrularımız ve yanlışlarımızdan sorumluyuz. Rakiplerimizin davranışlarını yorumlamak bizim haddimize değil. Özellikle Türkiye'nin geçtiği bu zorlu günlerde ek sıkıntılar, dertler ve kavgalar getirme yanlısı değiliz. Bunu da asla yapmayız. Geçici başarılar ve tatminler için camiaları asla birbirine düşürmeyiz."

"Emre Türkiye'nin en değerli futbolcularından biri"

Mustafa Cengiz, futbolcu Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gelmek için önemli bir duruş sergilediğini anlatarak, "Aldığımız duyumlar ve açıkça sergilenen tavır bir Galatasaraylı duruşu. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Profesyonel dünyada artık pek kalmadı. Emre'ye duruşundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor'a, sevgiliHasan Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu ailesine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tamamına erer ve taraftarımız sevgili Emre Akbaba'yı havalimanında karşılar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de talip olmasıyla Emre Akbaba'nın bonservis bedelinin yükseldiği iddialarının sorulması üzerine Cengiz, şunları söyledi:

"Ben kasıtlı yaptıklarına inanmak istemiyorum. O tür şeylerin çok eskide kaldığına inanıyorum. Alanyaspor haklı olarak en yüksek değerde satmak istiyor. Bir noktada buluştuk. Orada buluşmamızda sponsorumuz Nef'in de büyük katkısı var. Kader de önemli. Ben pahalı diyemem, Türkiye'nin en değerli futbolcularından biri. Yurt dışından bunlar onlarca milyon avrolara transfer ediliyor. Ben doğru değerde olduğuna inanıyorum. İnşallah Emre de bir sanat eseri gibi Galatasaray'ın geleceğinde ışıldar. Genç bir oyuncu. Anlaşmamız 4 yıllık, maliyeti 4 milyon avro. Bunun da çok önemli bir kısmı sponsorumuz tarafından karşılanacak."

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin değerli bir rakipleri olduğunu anlatarak, "Bu transfer Fenerbahçe ile olan ilişkimizi asla etkilemez. Biz onların resmi bir teklif vermediklerini biliyoruz. Biz kendimizden sorumluyuz. Rakibi küçümsemeye ya da aşağılamaya yönelik bir sözcük kullanmam. Çekindiğimden de değil. Kendime olan saygımdan dolayı kullanmam. Emre'nin bedava gelmesini isterdim ama böyle bir dünya yok. Alanyaspor'un daha önce istediği neredeyse bunun iki katıydı. Yabancı para kurunun bu kadar yükseldiği bir noktada düşük bir ücret de değil. İnşallah bunu camia olarak karşılayacağız ve sorun çıkmayacak." diye konuştu.

Transferde son güne kadar çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Cengiz, eski futbolcuları Badou Ndiaye'yi kiralamak için girişimde bulunup bulunmayacaklarına yönelik soru üzerine, "İnşallah o da olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen konuştuklarımız dünyanın öbür ucunda yansıma buluyor. İnşallah hayırlı olur." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, futbolcu sözleşmelerini Türk lirası üzerinden yapmak istediklerini anlatarak, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum geçici. Dinamik ve genç bir nüfusa sahibiz. İnşallah üreteceğiz ve bunları aşacağız. İnşallah Türk parası da gerçek değerini bulacak ve Türk parasıyla bu kontratları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Açığımız 3 milyon 350 bin avro"

Transferde UEFA ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde hareket ettiklerini anlatan Cengiz, futbolcuları Lionel Carole'ü Fransa'nın Strasbourg takımına 750 bin avro karşılığında sattıklarını belirterek, "Şu anda açığımız 3 milyon 350 bin avro. Eğer biz 31 Mayıs 2019 yılına kadar bunu kapatamazsak, 3 milyon avro ceza öderiz." açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlardan desteklerini esirgememelerini isteyen Cengiz, mali açından da önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Borçlarımızın yaklaşık yüzde 70'i kısa, yüzde 30'u uzun vadeliydi. Biz bunu 15 gün önce tersine çevirdik. Ziraat Bankasıve DenizBank'a çok teşekkür ediyorum. 380 milyon liralık borç yapılandırmasına gittik. Borçların tamamını lira yaptık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Albayrak: "Dün gece benim için bir kabustu"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da transferin gerçekleşmesinde Emre Akbaba'nın sergilediği tavrın çok etkili olduğunu söyledi.

Transfer sürecinin yoğun geçtiğini aktaran Albayrak, "Dün akşam panikledim. Evde kimse yoktu. Beyin kanaması geçireceğimi sandım. Kendimi soğuk suyun altına zor attım. Bir insanın nasıl paniklediğini yaşadım. Telefondan artık kulaklarım yandı. Dün gece benim için bir kabustu ama bugün çok mutluyum. Hesap ettiğimizden daha düşük bir maliyete aldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.