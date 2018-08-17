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Cengiz açıkladı: Akbaba'nın bonservisi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak basının karşısına geçti.

Cengiz açıkladı: Akbaba'nın bonservisi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak basının karşısına geçti.

17 Ağustos 2018 Cuma 23:11
Cengiz açıkladı: Akbaba'nın bonservisi...

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emre  Akbaba'nın transferi konusunda Alanyaspor Kulübü ile 4 milyon avro karşılığında  anlaştıklarını, futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan  yardımcısı Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın  toplantısında, Emre Akbaba transferi başta olmak üzere gündemle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün kuruluş yılı olan 1905'i vurgulamak amacıyla saat 19.05'te  başlayan toplantıda konuşan Cengiz, transferde maddi olanakları doğrultusunda  hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Taraftarların beklentisini biliyorum. Çünkü ben de bir taraftarım.  Tek farkımız onların adına belli bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz, biraz  daha dikkatli olmak durumundayız. Taraftarlarımızın beklentileri açık. Ancak  kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsız. Hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir.  Galatasaray da Manchester United da Barcelona da şu an itibarıyla yetersizdir.  Her gün kendini yenilemek zorundadır. Bu bağlamda bazı mevkilere, teknik  heyetimizin istekleri ve maddi olanaklarımız doğrultusunda harcama yapmak  durumundayız. Bu asla ağlamak değildir. Ben çocukluğumdan beri ağlamayı unuttum.  Allah da kimseyi ağlatmasın."

Mustafa Cengiz, yönetim olarak çok şeffaf davrandıklarını dile  getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece gerçekleri sergileriz. Taraftarlarımıza, camiaya ve  rakiplerimize asla yalan söylemeyiz. Arkadan dolanıp iş çevirmeyiz. Asla Bizans  yapmayız. Galatasaray'ın karakteri bunu gerektirir. Bunu diyerek de rakiplerimize  asla laf atma niyetinde değilim. Biz Galatasaray camiası olarak net şekilde ifade  ettik: Rakibe saygı, kendimize saygı. Kendimize saygımız yoksa rakibimize de  saygımız yoktur. Herkes bildiği gibi davranır. Biz kendi doğrularımız ve  yanlışlarımızdan sorumluyuz. Rakiplerimizin davranışlarını yorumlamak bizim  haddimize değil. Özellikle Türkiye'nin geçtiği bu zorlu günlerde ek sıkıntılar,  dertler ve kavgalar getirme yanlısı değiliz. Bunu da asla yapmayız. Geçici  başarılar ve tatminler için camiaları asla birbirine düşürmeyiz."

"Emre Türkiye'nin en değerli futbolcularından biri"

Mustafa Cengiz, futbolcu Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gelmek için  önemli bir duruş sergilediğini anlatarak, "Aldığımız duyumlar ve açıkça  sergilenen tavır bir Galatasaraylı duruşu. Biz kendisine teşekkür ediyoruz.  Profesyonel dünyada artık pek kalmadı. Emre'ye duruşundan dolayı çok teşekkür  ediyoruz. Alanyaspor'a, sevgiliHasan Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu ailesine çok  teşekkür ediyoruz. İnşallah tamamına erer ve taraftarımız sevgili Emre Akbaba'yı  havalimanında karşılar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de talip olmasıyla Emre Akbaba'nın bonservis bedelinin  yükseldiği iddialarının sorulması üzerine Cengiz, şunları söyledi:

"Ben kasıtlı yaptıklarına inanmak istemiyorum. O tür şeylerin çok  eskide kaldığına inanıyorum. Alanyaspor haklı olarak en yüksek değerde satmak  istiyor. Bir noktada buluştuk. Orada buluşmamızda sponsorumuz Nef'in de büyük  katkısı var. Kader de önemli. Ben pahalı diyemem, Türkiye'nin en değerli  futbolcularından biri. Yurt dışından bunlar onlarca milyon avrolara transfer  ediliyor. Ben doğru değerde olduğuna inanıyorum. İnşallah Emre de bir sanat eseri  gibi Galatasaray'ın geleceğinde ışıldar. Genç bir oyuncu. Anlaşmamız 4 yıllık,  maliyeti 4 milyon avro. Bunun da çok önemli bir kısmı sponsorumuz tarafından  karşılanacak."

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin değerli bir rakipleri olduğunu  anlatarak, "Bu transfer Fenerbahçe ile olan ilişkimizi asla etkilemez. Biz  onların resmi bir teklif vermediklerini biliyoruz. Biz kendimizden sorumluyuz.  Rakibi küçümsemeye ya da aşağılamaya yönelik bir sözcük kullanmam. Çekindiğimden  de değil. Kendime olan saygımdan dolayı kullanmam. Emre'nin bedava gelmesini  isterdim ama böyle bir dünya yok. Alanyaspor'un daha önce istediği neredeyse  bunun iki katıydı. Yabancı para kurunun bu kadar yükseldiği bir noktada düşük bir  ücret de değil. İnşallah bunu camia olarak karşılayacağız ve sorun çıkmayacak."  diye konuştu.

Transferde son güne kadar çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran  Cengiz, eski futbolcuları Badou Ndiaye'yi kiralamak için girişimde bulunup  bulunmayacaklarına yönelik soru üzerine, "İnşallah o da olacak. Başka sözcük  kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen konuştuklarımız dünyanın öbür ucunda yansıma  buluyor. İnşallah hayırlı olur." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, futbolcu sözleşmelerini Türk lirası üzerinden yapmak  istediklerini anlatarak, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum geçici. Dinamik ve  genç bir nüfusa sahibiz. İnşallah üreteceğiz ve bunları aşacağız. İnşallah Türk  parası da gerçek değerini bulacak ve Türk parasıyla bu kontratları yapacağız."  değerlendirmesinde bulundu.

"Açığımız 3 milyon 350 bin avro"

Transferde UEFA ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde hareket  ettiklerini anlatan Cengiz, futbolcuları Lionel Carole'ü Fransa'nın Strasbourg  takımına 750 bin avro karşılığında sattıklarını belirterek, "Şu anda açığımız 3  milyon 350 bin avro. Eğer biz 31 Mayıs 2019 yılına kadar bunu kapatamazsak, 3  milyon avro ceza öderiz." açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlardan desteklerini esirgememelerini isteyen  Cengiz, mali açından da önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Borçlarımızın  yaklaşık yüzde 70'i kısa, yüzde 30'u uzun vadeliydi. Biz bunu 15 gün önce tersine  çevirdik. Ziraat Bankasıve DenizBank'a çok teşekkür ediyorum. 380 milyon liralık  borç yapılandırmasına gittik. Borçların tamamını lira yaptık." ifadeleriyle  sözlerini tamamladı.

Albayrak: "Dün gece benim için bir kabustu"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da transferin  gerçekleşmesinde Emre Akbaba'nın sergilediği tavrın çok etkili olduğunu söyledi.

Transfer sürecinin yoğun geçtiğini aktaran Albayrak, "Dün akşam  panikledim. Evde kimse yoktu. Beyin kanaması geçireceğimi sandım. Kendimi soğuk  suyun altına zor attım. Bir insanın nasıl paniklediğini yaşadım. Telefondan artık  kulaklarım yandı. Dün gece benim için bir kabustu ama bugün çok mutluyum. Hesap  ettiğimizden daha düşük bir maliyete aldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

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