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Çekişmeli yarışın galipleri belli oldu

Çekişmeli yarışın galipleri belli oldu

11 Eylül 2018 Salı 09:31
Çekişmeli yarışın galipleri belli oldu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu desteği ile “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganıyla gerçekleştirilecek Drag yarışı geçtiğimiz gün yapıldı.

“Hız Sınırını Yollarda Değil Parkurlarda Aşalım”, “Çocuklarımızı Şimdi Kazanlım-Sokaklarda Değil Parkurlarda Eğitim” ilkesinden hareketle yarın Ercan Tünel Yolu’nda gerçekleştirilen “Short Shift Drag” yarışı çekişmeli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 40 aracın yarıştığı organizasyon Cumartesi başlarken Pazar sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Şampiyonlar belirlendi

Drag Racing Class 10 kategorisinde Buğra Döveç, Drag Racing Class 11 kategorisinde Seren Özgürlü, Drag Racing Class 12 kategorisinde Mehmet Demirbağ, Drag Racing Class 13 kategorisinde Ahmet Esendağlı, Drag Racing Class 14+ kategorisinde ise Mustafa Gençalioğlu şampiyon oldu.

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