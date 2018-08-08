Canın sağolsun Yiğitcan

Rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan hata dolayısı ile final vizesini kaçırdığını ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.

Rekortmen Atletimiz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “İlk kez sahne aldığım Avrupa Atletizm şampiyonası 100m kategorisinde saniyenin yüzde 1 farkıyla yarı final vizesini kaçırdım. Yapılan bir hatalı çıkış olmasına rağmen Avrupa atletizm birliği itirazımıza ret kararı verdi. Bu süreç gerçekten hakkımızı sonuna kadar arayan tüm federasyon yetkililerine gönülden teşekkür ederim.

Şimdi 12sinde yapılacak olan 4x100m yarışını heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte destek mesajı atan destek veren paylaşan tüm güzel gönüllere teşekkür ederim”