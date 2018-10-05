Çanakkale’de antrenör İnce

Sezona kaleci antrenörü Önem Fenercioğlu ile başlayan K-PET Birinci ligi ekiplerinden Çanakkale Salih İnce'yi göreve getirdi.

Bilindik üzere sezona kaleci antrenörü Önem Fenercioğlu ile açan Çanakkale geçtimiz hafta Doğancı deplasmanında 5-1’lık galibiyet ile ayrılmıştı. Teknik adam sıkıntısını çözmek isteyen yeşil beyazlılar geçtiğimiz sezonlarda Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, Akova ve İskele Trabzon gibi takımların başında görev yapan Salih İnce önümüzdeki hafta itibari ile Çanakkale’nin başarısı için çalışacak.