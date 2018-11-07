Çağıner turnuvasında sona gelindi

Çatalköy ilkokulu tarafından Tangül Çağıner anısına düzenlenen sınıflararası satranç turnuvasında 4. Tur maçları tamamlandı.

Yapılan maçlar sonunda 5B sınıfı satranç takımı, 5A sınıfını yenerek şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Maçlarda 4B sınıfı satranç takımı en farklı skoru alarak haftanın takımı oldu.

Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvasının son turuna gelinirken şampiyonluk yarışı kızıştı.

Üçüncü sınıflar şampiyonluk yarışından koparken dört ve beşinci sınıflar arasındaki yarış heyecanı attı.