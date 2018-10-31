Çağıner turnuvasında 3. Maçlar oynandı

Çatalköy İlkokulu tarafından Tangül Çağıner anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sınıflararası satranç şampiyonasının üçüncü turu önceki gün yapıldı.

Turnuvanın üçüncü turunda rakibi 3A Sınıfı Satranç Takımını 14 puan gibi rekor bir farkla yenen 4A Sınıfı Satranç Takımı toplam 49 puana çıkararak hem haftanın takımı ünvanını aldı hem de şampiyonluğun önemli bir adayı olduğunu gösterdi.

5B Sınıfı Satranç Takımı da 3B Sınıfı Satranç Takımını 19 – 11 yenerek liderliğini sürdürdü.

5A Sınıfı Satranç Takımı, 4B Sınıfı Satranç Takımını 17.5 – 12.5 yenince sıralamadaki yerini korudu.