Büyükkonuk Zaferi

“Yıldızlar Zafer Greko-Romen Güreş Müsabakaları” hafta sonu gerçekleşti

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Yıldızlar Zafer Greko-Romen Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Spor Salonu’nda yapılan ve başabaş mücadele içinde geçen müsabakalarda 95 puan toplayan Büyükkonuk Spor Kulübi birinciliği elde ederken, 1 puan farkla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci oldu. 8 puanla Şahlanspor üçüncülüğü aldı.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Volkan Avcı, Kemal Bayraktar ve Ercan Köse”nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle başarılı takım ve sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi.