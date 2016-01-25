Burak Yılmaz İçin Geliyor

Karren Brady, Burak Yılmaz için geliyor

West Ham United Asbaşkanı Karren Brady Burak Yılmaz'ın transferi için İstanbul'a geliyor





İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United, Burak Yılmaz için İstanbul’a geliyor. Sporcope'un haberine göre, West Ham United yöneticisi Karren Brady, İstanbul’a gelerek Galatasaraylı futbolcuyu İngiltere’ye götürecek.

İstanbul’da hem Burak Yılmaz hem de Dursun Özbek ile görüşecek olan Brady, görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Burak Yılmaz ile Londra’ya dönecek.

İngiliz yöneticinin geçtiğimiz yaz ayında da İstanbul’a gelerek Galatasaray ile iletişime geçtiği ancak o günkü koşullarda transferi gerçekleştiremediği belirtildi.





10 PARMAĞINDA 10 MARİFET!

Burak Yılmaz'ın transferi için Türkiye'ye gelmesi beklenen Karren Rita Brady, İngiliz futbolunda son derece etkili ve tanınan bir isim. 'Futbolun First Lady'si diye adlandırılan Brady, daha önce West Ham United Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

46 yaşındaki Brady'nin 10 parmağında 10 marifet var... Daha önce Birmingham Kulübü'nde genel müdürlük görevini üstlenen Karren Brady, aynı zamanda politikacılık, televizyon yapımcılığı, köşe yazarlığı ve yazarlık yapıyor.





Son Güncelleme: 25.01.2016 17:17