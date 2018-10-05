Burak sakatlandı

Binatlı’nın 10 numarası Burak Sarıkaya, sakatlığından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasında Yenicami’yi elinden kaçırarak son dakika golü ile rakibine mağlup olan ve geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Doğan Türk Birliği’ni mağlup eden Binatlı’da takımın önemli isimlerinden Burak Sarıkaya sakatlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kasığında yırtık tespit edildi. Yapılan doktor kontrolünün ardından Burak’ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Burak, Pazartesi gecesi Binatlı’nın ezeli rakibi Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.