BU MAÇ KAÇMAZ!!!

Tüm gözler bu maça çevrildi.Dünyada El-Clasico diye hitap edilen Real Madrid-Barcelona maçı bu akşam 216. kez oynanacak.Bu dev mücadele bu akşam 23:00 da NTV Spor ve NTV Spor HD'den naklen yayınlanacak.Real Madrid ligde ezeli rakibinin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor,liderliğni koruması için bu maçı yenmesi lazım.Bu maçta Real Madrid'de forma giyen gurbetcilerbiz Alman milli futbolcu Mesut Özil,milli futbolcularmız Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un da kadroda olmasını bekliyoruz.Umarız bol gollü keyifli seyir zevki yüksek bir maç olur.İki takımada başarılar dileriz...