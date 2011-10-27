Bu maç çok konuşulacak...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantepspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. TT Arena'da oynanan mücadelede kartlar adeta havada uçuştu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray 7. dakikada Selçuk İnan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın milli oyuncusu Kazım, 15. dakikada sakatlanarak yerini Ebou'ye bırakmak zorunda kaldı. Gaziantepspor'un genç yıldızı Muhammet Demir attığı topuk golü ile skora denge getirdi: 1-1... 33. dakikada Galatasaray'da bir sakatlık daha oldu bu kez da Gökhan Zan sakatlandı yerine Servet girdi. Konuk takım Gaziantepspor, 37. dakikada Popov'una attığı muhteşem golle TT Arena'da 2-1 öne geçmeyi başardı.

İlk yarının son anlarında, Gökhan Zan'ın yerine oyuna giren Servet, rakibine yaptığı hareket nedeniye kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 65. dakikada Elmander ile skoru 2-2'ye taşıdı. Ancak 68. dakikada Orhan Gülle Gaziantepspor'u yeniden öne geçirdi: 3-2. Karşılaşmanın 75. dakikasında Sabri Sarıoğlu rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Bu karttan sonra oyundan tamamen kopan sarı-kırmızılı takım 88. dakikada da Cenk Tosun'un golüne engel olamadı: 4-2

Cim Bom 14'te kaldı Sarı-kırmızılı takım sahasında aldığı bu yenilgi sonrasında 14 puanda kaldı... Gaziantepspor ise 8 puana yükseldi... Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak, Gaziantepspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek... Terim, yardımcılarını sakinleştirdi İlk yarının uzatma dakikalarında Servet'e gösterilen kırmızı kart, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Yedek kulübesinden fırlayan antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı ise teknik direktör Fatih Terim, sakinleştirdi. Galatasaraylı taraftarlar, devre arasında ve ikinci yarıda sürekli olarak hakem Abdullah Yılmaz ve Gaziantepsporlu futbolcuları ıslıklayıp, protesto ettiler.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın sonlarına doğru da Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet ederken, Galatasaraylı futbolcuların yaptıkları fauller sonrasında hakeme yönelik “At, at, at” diye tempo tuttular. Bu arada, Hasan Şaş, ilk yarı sonunda hakemlerle diyaloğu sonucunda ikinci yarıyı tribünde seyretti. Galatasaraylı taraftarlar, maç sonunda Melo'yu alkışladı. 4 dakikada 2 gol yedi Maça golle başlayan Galatasaray, daha sonra ilk yarıda 4 dakikada 2 gol yedi. 33. dakikada Muhammed Demir'in ayağından gelen gole engel olamayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada da Popov'un mükemmel vuruşuyla attığı golle 2-1 geriye düştüler.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda beraberliği yakalamasına rağmen, yedikleri gollerle maçı kaybettiler. İlk defa 4 gol yediler Galatasaray bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol birden gördü. Sarı-kırmızılılar, daha önce ligin ilk maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olmuştu. Geçtiğimiz sezon iki takımın oynadığı son maçı kazanan Gaziantepspor, Galatasaray ile oynadığı üst üste 2 maçı da galip bitirmiş oldu. Galatasaray'da, Kardemir Karabükspor'da kaleci Muslera, sezonun ilk kırmızı kartını görürken, sarı-kırmızılılarda Gaziantepspor maçında ise 2 oyuncu birden kırmızı kartla cezalandırıldı. Servet ve Sabri, gördükleri kırmızı kartlarla sahada takımlarını 9 kişi bıraktılar. Liderlik şansını tepti Galatasaray, alacağı 2 farklı galibiyet sonucunda maç fazlasıyla da olsa liderlik şansını tepti. Gaziantepspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, 8. haftanın ilk gün maçları sonucunda 4.'lüğe geriledi.

Muhammet boş geçmiyor Geçtiğimiz hafta Gaziantepspor'un ligde bu sezonki ilk 3 puanını aldığı maçta Gençlerbiriği'ne 2 gol atan Muhammed Demir, Galatasaray'ı da boş geçmedi. 19 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda attığı şık bir vuruşla golünü atarak herkesin dikkatini çekti. Gaziantepspor 2'de 2 yaptı Ligde ilk 4 hafta puan alamadıktan sonra istifa eden Tolunay Kafkas'ın yerine Abdullah Ercan'ı getiren Gaziantepspor çıkışa geçti. İlk maçında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Ercan'ın talebeleri, daha sonra Sivasspor ile deplasmanda alınan beraberliğin ardından, Gençlerbirliği'ni 3-0, Galatasaray'ı da 4-2 yenmeyi başardılar.

İlk 4 haftayı puansız geçen Gaziantepspor, Abdullah Ercan yönetiminde ise 4 haftada 8 puan topladılar. Kazım 15 dakikada sakatlandı Maça iyi başlangıç yapan ve 7. dakikada atılan golün başlangıcında atağı olgunlaştıran Kazım Kazım, 15. dakikada yeniden sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve dün yapılan idmana katılan Kazım, 15. dakikada sakatlanınca yerini Emmanuel Eboue'ye bıraktı. Alkışlarla yedek kulübesine gelen Kazım'ın, oldukça üzgün olduğu görüldü. Bu arada, Gökhan Zan da 34. dakikada sakatlanarak yerini Servet'e bıraktı.

Servet ise 45 artı 1'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Abdullah Yılmaz x, Cem Satman xx, Serdar Diyadin x

Galatasaray: Muslera x, Sabri Sarıoğlu x, Gökhan Zan x (Dk. 34 Servet Çetin ?), Ujfalusi xx, Hakan Balta x, Melo xx, Kazım Kazım x (Dk. 15 Eboue x), Engin Baytar x (Dk. 79 Ceyhun Gülselam x), Selçuk İnan xx, Reira x, Elmander xx

Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Serdar Kurtuluş xx, Emre Güngör xx, Dany xx, Ivan de Souza xx, Popov xxx, Binya xx, Bekir Ozan Has xx (Dk. 50 Orhan Gülle xx), Olcan Adın xx, Wagner xx (Dk. 86 Sosa ?), Muhammet Demir xxx (Dk. 72 Cenk Tosun xx)

Goller: Dk. 7 Selçuk İnan, Dk. 65 Elmander (Galatasaray), Dk. 33 Muhammet Demir, Dk. 37. Popov, Dk. 68 Orhan Gülle, Dk. 88 Cenk Tosun (Gaziantepspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 1 Servet Çetin, Dk. 75 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 6 Engin Baytar, Dk. 55 Riera, Dk. 73 Ujfalusi, Dk. 80 Selçuk İnan, Dk. 89 Muslera (Galatasaray), Dk. 26 Bekir Ozan Has, Dk. 79 Dany, Dk. 90 2 Cenk Tosun (Gaziantepspor)