BTM Ligleri 1 Aralık’ta toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu sezon düzenlenecek BTM ligleriyle ilgili kulüp temsilcileriyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda BTM Liglerinin 1 Aralık tarihinde başlaması önerisi kulüplerin büyük çoğunluğu tarafından kabul gördü.

Transfer ve transfer ücretleri konusunda şikeyetlerini dile getiren BTM temsilcileri önerilerini de Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’na iletti.

Sertoğlu önerilerin hafta içinde değerlendirileceğini ve karara bağlanacağını kaydetti.

Toplantıda BTM liglerinde oynayan futbolcuların üst liglere transferleri konusunda ödenen rakamların azlığından şikayet eden kulüpler bunun makul bir seviyeye çekilmesini istedi.