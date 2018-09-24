Bozatlı anısına kırdılar

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası kırış Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde büyük çekişme ve tezahuratlar içerisinde yapıldı.
Cahit Bozatlı Kırış müsabakasının ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp zafer gökbilen’in yanı sıra Cahit Bozatlı’nın eşi, çocukları , masterler ve antrenörler verdiler.
Yarışmaların sonunda Girne bölgesi birinci olurken, ikinciliği Lefkoşa Bölgesi, üçüncülüğü ise Gazimağusa Bölgesi kazandı.