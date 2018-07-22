banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Boğazın şampiyonları belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 52 ülkeden 2400’e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Boğazı’nın uluslararası bir spor şölenine ev sahipliği yaptığı yarışta kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç, erkeklerde Doğukan Ulaç genel klasmanda birinci oldular.

Boğazın şampiyonları belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 52 ülkeden 2400’e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Boğazı’nın uluslararası bir spor şölenine ev sahipliği yaptığı yarışta kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç, erkeklerde Doğukan Ulaç genel klasmanda birinci oldular.

22 Temmuz 2018 Pazar 19:49
Boğazın şampiyonları belli oldu

Asya’dan Avrupa’ya doğru 30 yıldır yapılan ve Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan, dünyada iki kıta arasındaki tek yarış Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün gerçekleşti. 2 bin 400 yüzücünün heyecan dolu mücadelesini, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda Samsung tarafından kurulan etkinlik alanında binlerce sporsever takip etti. 6,5 kilometrelik parkurun sonunda dereceye giren isimlere plaket ve madalya verilirken İstanbul Boğazı’nın en hızlı isimleri Samsung’un en özel ürünleriyle ödüllendirildi.
 
Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim’in elinden aldılar.
 
Olimpiyat Şampiyonu ve IOC Yönetim Kurulu Üyesi efsane yüzücü Zimbabweli Kirsty Coventry ve Olimpiyat Şampiyonu, dünya rekortmeni efsane atlet ve Uluslararası Atletizm Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Sergey Bubka 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı izleyenler arasındaydı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi!
Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi!
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
Türkkan formasını giydi
Türkkan formasını giydi
UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza
UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza
Conifa dönüşü basın toplantısı
Conifa dönüşü basın toplantısı
Talisca’nın yeni takımı belli oldu
Talisca’nın yeni takımı belli oldu
Üçüncülük maçı KKTC’li hakemlerin
Üçüncülük maçı KKTC’li hakemlerin
Final yolunda milli takım
Final yolunda milli takım
Tek hedef şampiyonluk
Tek hedef şampiyonluk
KKTC Milli Takımının finaldeki rakibi Karpatalya oldu
KKTC Milli Takımının finaldeki rakibi Karpatalya oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim