Boğazın şampiyonları belli oldu

Asya’dan Avrupa’ya doğru 30 yıldır yapılan ve Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan, dünyada iki kıta arasındaki tek yarış Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün gerçekleşti. 2 bin 400 yüzücünün heyecan dolu mücadelesini, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda Samsung tarafından kurulan etkinlik alanında binlerce sporsever takip etti. 6,5 kilometrelik parkurun sonunda dereceye giren isimlere plaket ve madalya verilirken İstanbul Boğazı’nın en hızlı isimleri Samsung’un en özel ürünleriyle ödüllendirildi.



Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim’in elinden aldılar.



Olimpiyat Şampiyonu ve IOC Yönetim Kurulu Üyesi efsane yüzücü Zimbabweli Kirsty Coventry ve Olimpiyat Şampiyonu, dünya rekortmeni efsane atlet ve Uluslararası Atletizm Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Sergey Bubka 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı izleyenler arasındaydı.