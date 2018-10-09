Boğaziçi’nde başkan Damcıoğlu

Boğaziçi Spor Kulübü’nde seçimli olağan genel kurul yapıldı.

Kulüp lokalinde yapılan seçimli olağan genel kurulda başkanlığa Şerifali Damcıoğlu seçildi. Boğaziçi olağan genel kurul açılış, saygı duruşunun ardından divan başkanlığını Mustafa Göymen, sekreterlikler ise Sermet Nereli, Kayhan Bulut yaptı. Kulübün faaliyet raporunu başkan Mürsel Altuntaş, mali raporu ise mali sekreter Etan Bulut tarafından okunarak oy birliği ile onayladı. Boğaziçi Spor Kulübü tüzüğüne göre başkan adaylığı için tüzük gereği 72 saat öncesinde genel sekretere yazılı olarak müracaat eden iki aday İbrahim Solmazcan ile Şerifali Damcıoğlu yarıştı. 52 üyenin katıldığı genel kurulda Şerifali Damcıoğlu 28 oy alarak Boğaziçi Kulüp başkanlığına seçilirken, İbrahim Solmazcan 24 oy aldı. Yeni dönemde Boğaziçi Spor Kulübü başkanlığına seçilen Şerifali Damcıoğlu yaptığı kısa konuşmada üyelere teşekkür ederek, birlik beraberlik çağrısında bulundu. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi. Boğaziçi Spor Kulübü başkanı Şerifali Damcıoğlu yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyecek.