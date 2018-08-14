Bocce’de heycan zirvede

Erkekler Bocce Ligi Play-Off karşılaşmalarında ikinci hafta önceki akşam tamamlandı. Şampiyonluğun favorilerinden Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Girne Üniversitesi’ni özellikle Ulaş ve Remzi’nin güzel oyunuyla 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. İbrahim’in ekstra gayretine rağmen maçı kaybeden Girne Üniversitesi ise zirve yarışırken uzaklaşırken bu hafta oynayacağı GÜHAD maçı lig 3.lüğü için büyük önem taşımakta.

Şampiyonluğun bir diğer adayı Tatlısu ise zor geçmesi beklenen GÜHAD karşılaşmasını 3-0 lık skorla rahat kazanarak hem zirvede YDÜ’nün ensesinde nefesini hissettirdi hem de rakiplerine gözdağı verdi. Çarşamba günü oynanacak Yakın Doğu – Tatlısu maçı sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülüyor.