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18 Şubat 2017 Cumartesi 09:17

Bisiklet Turu'nun 3. Etabı başladı...

Bisiklet Turu'nun 3. Etabı başladı...
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 Bisiklet Turu'nun 3. Etabı başladı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakan-lığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun, 3. Etabı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'in yarışa start vermesi ile baş-ladı...

Yarış Girne Kapısı'nda başlayarak sırasıyla Girne Limanı, Gönyeli Çemberi, Güzelyurt, Çamlıbel ve Yıl-mazköy içinden geçerek yine Güzelyurt-Lefkoşa yolundan hareketle Girne Kapısı'nda sona erecek. Sporcular 130 kilometre yol sürecek.

Yarış öncesi konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber gerçekleşen organizasyonun önemine değinerek; “bu-rada çok güzel bir atmosfer görüyorum. Herkes bir ekip halinde çalışıyor. Bisiklet sporunun ülkemizde yaygınlaşması adına bu tip organizasyonlar çok önemli. Sabah çok üzücü bir haber aldık. Bir gencimiz, genç bir avukat trafik kazasında hayatını kaybetti. Artık bu üzücü olayların son bulmasını istiyoruz” dedi.

Siber, daha sonra kendisine hazırlanan araç içerisinden start bayrağını sallayarak başlattı.

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