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Birliktelik ve Barış Mesajı verecekler

Birliktelik ve Barış Mesajı verecekler

09 Ekim 2018 Salı 11:00
Birliktelik ve Barış Mesajı verecekler

Stelios Filantropi Vakfı ve merkezi Monako’da olan Peace and Sport’un desteğiyle, önümüzdeki yılın ilk aylarında Pile’de büyük bir organizasyona imza atılacak. Tam gün boyunca sürecek olan etkinlikte ilk olarak çocuklara Peace and Sport’un koçları tarafından ortak eğitim verilecek. Basın Konferansı yapılacak. Açılış Töreni, her iki takım arasında Dostluk Maçı ve Ödül Töreni yer alacak. Nea Salamina As Başkanı Yiannos Chrysostomou, “Sporla birlikte olabileceğimiz, birlikte yaşayabileceğimiz ve toplumlarımızda sporu birlikte geliştirebileceğimiz mesajını vermek istiyoruz” derken, MTG As Başkanı Onursal Bozkurt ilk kez böyle bir projeye başvurduklarını ve amaçlarının bazı şeyleri kırmak olduğunu söyledi.

Chrysostomou: Sporla birlikte olabiliriz

Nea Salamina As Başkanı Yiannos Chrysostomou, MTG ile Dostluk Maçı girişimini ilerlete bildiklerden dolayı oldukça memnun olduğunu ve bununla spor insanlarının liderlik edebileceği yolu gösterdiğini söyledi. Proje’nin merkezi Monako’da bulunan Peace and Sport ile Stelios Filantropi Vakfı tarafından desteklendiğini ve bu iki organizasyonun insanlara, sporun tartışma yaratan veya ayrıcı bir şey olmadığını göstermeye çalıştıklarını aktaran Chyrosostomou, “Biz de sporla birlikte olabileceğimiz, birlikte yaşayabileceğimiz ve toplumlarımızda sporu birlikte geliştirebileceğimiz mesajını vermek istiyoruz” dedi.

Peace and Sport’un kendilerini bulduğunu anlatan Chrysostomou, “Bizim kulüp olarak, Kıbrıslı Türklerle düzenlendiğimiz bu tarz olaylarla ilgili bir geleneğimiz var. Bu organizasyon da, projeyi geliştirmek için doğru insanların bizler olduğuna karar verdi. MTG’nin bizimle aynı düşüncelere sahip olması ve işbirliğinden ötürü memnunuz. Onur ve Dr. Okan Dağlı’ya özellikle teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“FIFA ve UEFA bilgilendirilecek”

İki takım arasında Dostluk Maçı yapılacağını ifade eden Vlachoutsicos, FIFA ve UEFA’yı da bilgilendireceklerini ve onların yanında, Türkiye ve Yunanistan’ın ulusal federasyonlarının da davetli olacağını aktardı. 18 Ekim’de Peace and Sport’un Rodos’ta Bölgesel Forum düzenleyeceğini de dile getiren Vlachoutsicos, hem MTG’nin hem de Nea Salamina’nın bu etkinliğine davet edildiğini söyledi. Vlachoutsicos, forumda, Kıbrıs’taki etkinliğin anlatılacağını da sözlerine ekledi.

Bozkurt: Amacımız bazı şeyleri kırmaktır

MTG As Başkanı Onursal Bozkurt ilk kez böyle bir projeye başvurduklarını anlatarak, Nea Salamina ile sürekli görüştüklerini belirtti. Güney’den daha çok takımın maç yapma isteğinin olması temennisinde bulunan Bozkurt, “Peace and Sports organizasyonuna baktığımızda, barış ve spor deniyor. Amacımız bazı şeyleri kırmaktır” dedi. Bozkurt, maçla ilgili tüm prosedürün Peace and Sports tarafından yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

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