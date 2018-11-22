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Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı

Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:08
Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı

Ligin üçüncü haftasında Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara ve Düzkaya rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin üçüncü haftasında Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği, Marmara ve Düzkaya rakiplerini mağlup etti. Diamond Child ile Göçmenköy arasında oynanan karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

Haftanın en farklı galibiyetini Mağusa Kültür Derneği’ni 15-1 mağlup eden Lefkoşa Spor Birliği elde etti. Lefkoşa Spor Birliği aldığı bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 15-1

Düzova-Lefkoşa Darts Birliği: 4-12

Marmara-Gazimağusa Darts Birliği: 11-5

Diamond Child-Göçmenköy: 8-8

Düzkaya-Taşkınköy: 12-4

Mesarya Darts Birliği (bay)

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