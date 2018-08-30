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Bir koyunun peşinden 200 koyun atladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında 2 çoban tarafından yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana otlatmak için götürüldü.

Bir koyunun peşinden 200 koyun atladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında 2 çoban tarafından yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana otlatmak için götürüldü.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:04
Bir koyunun peşinden 200 koyun atladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında 2 çoban tarafından yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana otlatmak için götürüldü. Hayvanlardan bazıları kayalık alanda atlaması üzerine diğer keçi ve koyunlarda onları takip ederek kayalıklardan atladı. Olayın yaşanmasıyla çobanlar köylülere bilgi vererek yardım istedi. Hayvanların düştüğü alana gelen köylüler, 200 keçi ve koyunun telef olduğunu gördü. Kayalıklardan mahsur kalan 100 keçi ve koyun ise köylülerin çabaları sonucu kurtarıldı.

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