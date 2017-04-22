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22 Nisan 2017 Cumartesi 19:34

Binatlı'nın Ligde Kalma İnadı

Binatlı'nın Ligde Kalma İnadı
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Binatlı'nın Ligde Kalma İnadı

K.Kaymaklı 1-Binatlı 1

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin 28.hafta karşılaşmasının Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Binatlı'nın, konuk olduğu Kanal.Kaymaklı ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla, puan sayısını 33'e çıkarırken, en yakın rakibi Degirmenlik'in Cihangir'e yenilmesi ile son iki maçta alacağı bir puan ile ligde kalma şansını artırdı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 44.dakikasinda Binatlı Musa'nın şık golüyle devreyi 0-1 önde kapattı.

İkinci yarı yine karşılıklı ataklarla geçerken, 61. Dakikada kaleci Ercan'nın elinden kaçırdığı topta bu hatayı affetmeyen Remzi K.Kaymaklı'yı beraberliğe taşıyan golü filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-Binatli 1.

Daha sonra karşılıklı ataklar gol getirmeyince, Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.


 
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