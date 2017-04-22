Binatlı'nın Ligde Kalma İnadı



Necmi BelgeK-Pet Süper Ligi'nin 28.hafta karşılaşmasının Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Binatlı'nın, konuk olduğu Kanal.Kaymaklı ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla, puan sayısını 33'e çıkarırken, en yakın rakibi Degirmenlik'in Cihangir'e yenilmesi ile son iki maçta alacağı bir puan ile ligde kalma şansını artırdı.Karşılıklı ataklarla geçen maçın 44.dakikasinda Binatlı Musa'nın şık golüyle devreyi 0-1 önde kapattı.İkinci yarı yine karşılıklı ataklarla geçerken, 61. Dakikada kaleci Ercan'nın elinden kaçırdığı topta bu hatayı affetmeyen Remzi K.Kaymaklı'yı beraberliğe taşıyan golü filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-Binatli 1.Daha sonra karşılıklı ataklar gol getirmeyince, Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.