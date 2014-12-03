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Bilic'ten Demba Ba'ya Zam!

Demba Ba ligde 20 gol atsın, şampiyonuz' açıklamasını yapan Bilic, oyuncusunun Karabük filelerini 2 kez havalandırmasının ardından hedef yükseltti. Hırvat hoca, şimdiden 7 sayıya ulaşan Senegalli için, çıtayı 25'e çıkardı.

Bilic'ten Demba Ba'ya Zam!

Demba Ba ligde 20 gol atsın, şampiyonuz' açıklamasını yapan Bilic, oyuncusunun Karabük filelerini 2 kez havalandırmasının ardından hedef yükseltti. Hırvat hoca, şimdiden 7 sayıya ulaşan Senegalli için, çıtayı 25'e çıkardı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:21
Bilic'ten Demba Ba'ya Zam!
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 Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu muhteşem performansla dikkat çeken Senegalli yıldız Demba Ba'nın, Karabük filelerini 2 kez havalandırıp 7'si ligde olmak üzere 17 maçta 15 gole ulaşması, hocası Slaven Bilic'i harekete geçirdi. Daha önce verdiği demeçte, "Demba Ba ligde 20 gol atsın, Beşiktaş şampiyon olur" açıklamasını yapan Hırvat hoca, skor sayısı konusunda artırıma gitti. Karabük zaferi sebebiyle mutlu olan Bilic, dünkü antrenman sırasında; "Rakiplerimiz de çok gol atmaya başladı. Bu yüzden Ba, işi daha sıkı tutmalı. Gol sayısını 25'e çıkarttım" dedi. Hırvat hocanın bu sözlerinin ardından takım içinde gülüşmeler yaşandığı, ardından sözü alan Demba Ba'nın, "Kendimi şartladığım belli bir rakam yok. Rakip filelere atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Sezon sonunda kaç gole ulaşırım Allah bilir ama şampiyonluğa atacağım goller ile büyük katkı vermek istiyorum" karşılığını verdiği öğrenildi.

Tarihi alt üst etti

Daha önceden Feyenoord'la oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında hat-trick yaparak Avrupa Kupaları'nda Beşiktaş'la 1 maçta 3 gole ulaşan ilk isim olan Demba Ba, kulüp tarihini alt üst etmeyi sürdürüyor. Senegalli futbolcu, 17 karşılaşma sonunda Siyah-Beyazlılar'la maç başına 0,88 gol ortalaması tutturarak bu alanda takımın en iyi gol ortalamasına sahip yabancı futbolcusu oldu. Ba, 1988-89 döneminde Beşiktaş'ta 34 mücadelede 17 kez rakip fileleri sarsarak maç başına 0,53 gol ortalaması tutturan Leslie Ferdinand'ı geride bırakıp zirveye çıktı.

Mourinho zamanını geçti

Kariyerinde 9 farklı teknik adam ile çalışan Demba Ba, en iyi performanslarından birini Slaven Bilic’in takımı Beşiktaş ile yaşıyor. Çıktığı 17 maçta 15 gol atan Ba, Jose Mourinho ile Rafael Benitez’li Chelsea’deki performansını şimdiden geride bıraktı. Beşiktaş’tan önceki durağı olan Chelsea’de 2 farklı hoca ile 51 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu; Rafael Benitez yönetimindeki İngiliz ekibi ile 22 maçta 6 gol atmıştı. Ba, Jose Mourinho’lu Chelsea’de ise 29 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırmıştı. Bu alanda 2007-10 sezonları arasında Hoffenheim'da Ralf Rangnick yönetiminde 106 maçta kaydettiği 40 golle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan yıldız forvet, 2011-13 sezonları arasında da Alan Pardew'in başında olduğu Newcastle'da 58 mücadelede 29 sayı kaydetmişti.

Son Güncelleme: 03.12.2014 09:22
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Kıbrıs ManşetDemba BaBilicten Demba Baya Zam!
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