Beyarmudu Belediyesi Galibiyetle Tanıştı

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Yenicami haftayı galibiyetle kapatarak zirveye yerleşirken, ligin yeni takımlarından Beyarmudu Belediyesi sezonun ilk galibiyetini aldı. Haftaya lider giren Düzova’yı konuk eden Beyarmudu Belediyesi, maçı 10-6 kazandı.

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