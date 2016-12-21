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21 Aralık 2016 Çarşamba 06:30

Beyarmudu Belediyesi Galibiyetle Tanıştı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Beyarmudu Belediyesi Galibiyetle Tanıştı
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BEYARMUDU BELEDİYESİ GALİBİYETLE TANIŞTI

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde haftaya lider giren Düzova’yı konuk eden Beyarmudu Belediyesi, maçı 10-6 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Yenicami haftayı galibiyetle kapatarak zirveye yerleşirken, ligin yeni takımlarından Beyarmudu Belediyesi sezonun ilk galibiyetini aldı. Haftaya lider giren Düzova’yı konuk eden Beyarmudu Belediyesi, maçı 10-6 kazandı.

Yenicami, Hisarköy Kültür Sanat Derneği’ni 12-4’lük skorla geçti ve arka arkaya üçüncü maçını kazanarak, 9 puanla liderliğe yükseldi. Öte yandan, ertelenen üçüncü hafta maçları bugün (22 Aralık Perşembe) oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Düzova- Beyarmudu Belediyesi:6-10

UKÜ- Mesarya Darts Birliği:5-11

Yenicami- Hisarköy K.S.Dern.:12-4

Lefkoşa Spor Birliği (Bay)

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

Takımlar                      O     G     B     M     AS     YS     P     AV

1.Yenicami                     3      3     0     0      34      14     9     20

2.Düzova                       4      3     0     1      39      25     9     14

3.Mesarya Darts B.        4      2      0     2     36       28    6      8

4.Lefkoşa Spor B.           3      2     0     1      26       22    6     4

5.Beyarmudu Bld.          4      1      1     2      26      38     4    -12

6.UKÜ                           3      0      1     2      19       29    1    -10

7.Hisarköy K.ve S.D.      3     0      0     3       12      36     0    -24

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Anahtar Kelimeler
Beyarmudu BelediyesiGalibiyet
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