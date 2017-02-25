Beşiktaş’ın Rakibi Belli Oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva takımını iki maçta da yenerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’daki rakibi belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva takımını iki maçta da yenerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’daki rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.



Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva’yı evinde 2-1 yenerek üst tura çıkmaya hak kazandı. Son 16’da Beşiktaş’ın rakibi Osmanlıspor’u eleyen Yunanistan temsilcisi Olympiacos oldu. Beşiktaş ilk maçını 9 Mart’ta deplasmanda oynayacak.





Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.







OLIMPIAKOS (Yunanistan)





UEFA sıralamasında 27. durumda. Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda elendikten sonra Avrupa Ligi’ne play-off turundan başladı. Bu kupada 20 kez mücadele etti. Üç kez (1989-90, 2004-05, 2011/12) 1/16 turuna kadar yükseldi. 43 lig şampiyonluğu var. Geçen sezon Yunanistan Ligi’nde şampiyon olmuştu. Yunanistan temsilcisi, son 32 turunda Osmanlıspor’u turnuva dışına itti.





İşte diğer eşleşmeler… Celta Vigo – Krasnodar Apoel – Anderlecht Schalke 04 – Monchengladbach Olympic Lyon – Roma Rostov – Manchester United Olympiacos – Beşiktaş Gent – Genk Copenhag – Ajax