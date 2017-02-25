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25 Şubat 2017 Cumartesi 06:48

Beşiktaş’ın Rakibi Belli Oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva takımını iki maçta da yenerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’daki rakibi belli oldu.

Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu.
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva takımını iki maçta da yenerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’daki rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva’yı evinde 2-1 yenerek üst tura çıkmaya hak kazandı. Son 16’da Beşiktaş’ın rakibi Osmanlıspor’u eleyen Yunanistan temsilcisi Olympiacos oldu. Beşiktaş ilk maçını 9 Mart’ta deplasmanda oynayacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.


OLIMPIAKOS (Yunanistan)


UEFA sıralamasında 27. durumda. Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda elendikten sonra Avrupa Ligi’ne play-off turundan başladı. Bu kupada 20 kez mücadele etti. Üç kez (1989-90, 2004-05, 2011/12) 1/16 turuna kadar yükseldi. 43 lig şampiyonluğu var. Geçen sezon Yunanistan Ligi’nde şampiyon olmuştu. Yunanistan temsilcisi, son 32 turunda Osmanlıspor’u turnuva dışına itti.

İşte diğer eşleşmeler…

Celta Vigo – Krasnodar

Apoel – Anderlecht

Schalke 04 – Monchengladbach

Olympic Lyon – Roma

Rostov – Manchester United

Olympiacos – Beşiktaş 

Gent – Genk

Copenhag – Ajax

Yaş ortalaması 23 olan Olympiacos ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda APOEL’in ardından 8 puanla 2. sırada yer alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı Aynı grupta yer alan Young Boys ve FC Astana takımları grubun son iki sırasında yer alarak turnuvaya veda etmişti.
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