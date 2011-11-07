Beşiktaş'a Soğuk Duş 4-2

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada taraftarını üzdü. İlk yarıyı Ernst ve Mustafa Pektemek'in golleriyle önde kapatan Kara Kartal, ikinci devrede Tum, Hurşut, Erdal ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı golle sarsıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Ankara'da iyi başladığı maçın sonunu getiremedi. Siyah-Beyazlı takım moralli çıktığı Gençlerbirliği önünde hızlı başladı ancak maçın sonunu getirmeye psikolojik ve fizikî gücü yetmedi. 4'te Fabian Ernst'le 24'te de Mustafa Pektemek'le 2-0'ı yakalayan Siyah-Beyazlı takım maçı kazanılmış görmenin faturasını ağır ödedi. Beşiktaş'ta Kiev maçının 11'inden sadece Almeida yoktu. Teknik Direktör Carlos Carvalhal, Kayseri maçından bu yana oluşturduğu kemik kadro üzerinde çok fazla değişikliğe gitmemişti. Başkent ekibinin Kiev karşısında izlediği Beşiktaş'tan ürkmesi, iki golü erken kalesinde görmesine mal oldu. Gençlerbirliği 2-0'lık sonucun şokunu ancak soyunma odasında atabildi. Beşiktaş'ta ise tam tersi olarak rehavet vardı. İlk yarıdan başlayan 'nasıl olsa kazandım' düşüncesi 4 golle geri tepti. Ankara ekibi kaybedecek bir şeyinin olmadığının farkına varması ile maça ortak oldu. Topu kullanmaya başladıkça da güven kazandı. Beşiktaş'ta rakibe basan oyuncu olmayınca ikinci yarı ortaya 4 gollü Gençlerbirliği resitali çıktı. 54'te Herve Tun'un durumu 2-1'e getiren golü atması dönüm noktasıydı. Beşiktaş golün şaşkınlığını yaşarken Hurşut'un 56'da arka direkte kafayla topu ağlara göndermesi Siyah-Beyazlı takımın gardını tamamen düşürdü. Psikolojik olarak dengesini kaybeden Carvalhal'ın talebeleri sahadan silindi. Maç yorgunluğu da bunun üzerine eklenince 78'de Egemen'in kendi kalesine attığı gol skor tabelasını tersine çevirdi. 3-2. Futbolun 90 dakika olduğunun bir kez daha unutulmaması gerektiğini Gençlerbirliği'nden Erdal'ın attığı gol hatırlattı. Başkent ekibinin, önde olmanın avantajıyla geri çekilmek yerine futbollarına devam etmeleri Beşiktaş'a 4 gollü bir hezimet yaşattı.



GOLLER: Dk. 54. Tum, Dk. 56 Hurşut, Dk. 78 Egemen (k.k.), Dk. 90 Erdal / Dk. 4 Ernst, Dk. 24 Mustafa Pektemek



SARI KARTLAR: Oktay, Azofeifa, Curri, Aykut



HAKEMLER: Özgür Yankaya 6, Orkun Aktaş 5, İsmail Şencan 5



STAT: Ankara 19 Mayıs



Guti ayrılmak istiyor



Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Guti Hernandez, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Teknik Direktör Carlos Cadvalhal'la yıldızı barışmayan ve idmana gelmediği için ceza kesilen Guti, dün ülkesi İspanya'ya uçtu. Guti'nin, kulüp menajeri Tuncay Yanık'a, "Çok üzgün ve kırgınım. Bu şekilde oynatılmamak beni üzüyor. Avukatım gelsin, karşılıklı olarak anlaşalım ve ben gideyim." dediği öğrenildi.



'Futbolcularım Superman değil'



Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, futbolcularının, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini ve bu sebeple üzüntülü olduğunu söyledi. 3 günde bir maç oynadıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Enerjimiz yetmedi. Futbolcularım Superman değil, hepsi insan. Ekibimi bu maç için değil; ama bu süreçte gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." dedi. Carlos Carvalhal, Kurban Bayramı'nı da kutladı.



Maçın adamı



Hurşut dinamo gibiydi. Gençler-birliği'nin orta alanındaki başarılı futbolcusu Hurşut Meriç, dün gece fizik gücünü aklıyla birleştirdi. Beşiktaş savunmasını adeta tek başına dağıtan Hurşut, attığı beraberlik golü ve yaptığı asistle geceye damgasını vurdu. Takımını yenilgiden galibiyete taşıdı.



Hayal kırıklığı



Quarasma, yine kendine oynadı. Beşiktaş'ın Portekizli ünlü futbolcu Ricardo Quaresma, uzun zamandan bu yana yıldız olmanın gereğini sahaya yansıtamıyor. Takım oyunundan uzak kalan Quaresma, dün gece de topla çok buluşmasına rağmen gol vuruşlarında ve asistlerde etkili olamadı.



Kırılma noktası



Egemen'in golü Kartal'ı bitirdi. Dakika 78... Skor 2-2... O ana kadar iyi oynayan Beşiktaş'ın formda oyuncusu Egemen ve kaleci Cenk anlaşamayınca tecrübeli stoper kendi filelerini havalandırdı. Gençlerbirliği bu golle ilk kez öne geçerken Beşiktaş moralman çökerek maçı rakibine teslim etti.