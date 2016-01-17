Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu Maçı Tatil Edildi



Beşiktaş Mersin İdmanyurdu'nu Maçı Tatil Edildi



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu'nu ağırladığı 18. hafta mücadelesi kar engeline takıldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle gecikmeli başlayan maç 6 dakika oynandıktan sonra tatil edildi. Mücadelede 6. dakika geride kalırken hakem Mete Kalkavan çizgiler görünmediği için maçı durdurarak çizgilerin temizlenmesini istedi. Temizlik işlemleri bir süre devam ettikten sonra, hakem Mete Kalkavan iki takımın takım kaptanı ile de görüşerek maçı tatil etti.



MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Tatil edilen maçlar normalde 24 saat sonra oynanırken, kar yağışının yarın da devam etmesi beklendiği için mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Kalan 85 dakika Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği ileri bir tarihte oynanacak.

Son Güncelleme: 17.01.2016 21:51