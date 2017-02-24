Beşiktaş'ın UEFA'da Rakibi Belli Oldu



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos oldu. Beşiktaş 9 Mart tarihinde ilk maçı deplasmanda oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 16 Mart tarihinde Vodafone Arena'da oynanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Olympiakos oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16'da ilk maçlar 9 Mart tarihinden rövanş maçları da 16 Mart tarihlerinde oynanacak.Celta Vigo - KrasnodarAPOEL - AnderlechtSchalke 04 - B. MonchengladbachLyon - RomaRostov - Manchester UnitedGent - GenkKopenhag - AjaxAvrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.Siyah-beyazlıların yanı sıra Belçika'dan Anderlecht, Genk ve Gent, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04, Rusya'dan Krasnodar ile Rostov, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Roma, İspanya'dan Celta Vigo, Yunanistan'dan Olympiakos, Hollanda'dan Ajax, Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL ve Danimarka'dan Kopenhag son 16 turunda mücadele edecek.